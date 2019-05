C'è una nuova berlina che unisce comfort e funzionalità

L'automobile è, senza dubbio, il mezzo di trasporto prediletto dalla maggior parte delle persone. La si usa per andare al lavoro, per compiere commissioni, per uscire nel tempo libero, per fare viaggi brevi o lunghi. Insomma, per molti, la macchina è quasi una seconda casa. Proprio per questo, la scelta dell'automobile non deve essere mai superficiale, ma, prima di acquistare un mezzo nuovo o usato è importante avere chiare le proprie priorità. Si vuole comfort o sicurezza? Look o praticità?

Per togliere qualunque dubbio ai clienti e sposare il maggior numero di esigenze, Dacia presenta una nuova vettura adatta a chi cerca un’auto pratica e confortevole, che strizzi l'occhio al portafoglio ma che, grazie alla tecnologia avanzata, possa rendere più semplice e piacevole la vita a bordo. Ecco la nuova Dacia Sandero Streetway (disponibile in due livelli, Comfort e Access).

Eccellente per le necessità quotidiane, Dacia Sandero Streetway offre sensori di parcheggio standard e dispone, a livello opzionale, di Retrocamera e Navigatore con schermo Touch (per fare un esempio degli equipaggiamenti disponibili). Non poteva mancare la radio Dacia Plug&Play con presa Aux/USB, bluetooth e comandi al volante, di serie sul livello Comfort, che, insieme al climatizzatore manuale, aumentano il comfort a bordo e il piacere di guida.

Il nome lascia da subito intendere che, alla base della nuova auto Dacia c'è un’esperienza di guida estremamente confortevole, con 5 comodi posti e con sedili posteriori ripartiti 2/3 – 1/3 dei sedili per massimizzare l’utilizzo dello spazio a bordo, completando il tutto con gli oltre 1.200 litri di carico del capiente bagagliaio.

La nuova Sandero Streetway è disponibile con motore 1.0 SCe 75 benzina, 1.5 Blue dCi 75 Diesel, e con alimentazione GPL, ormai sul 100% della gamma Dacia, con il motore 0.9 Tce 90 Turbo – GPL.

Un’offerta completa che soddisfa ogni tipo di esigenza e che - grazie al passaggio dalla gamma attuale alla doppia gamma (Stepway e Streetway) - offre un prezzo ancora più vantaggioso.

Poter testare con mano la comodità della nuova berlina Dacia è possibile nel mese di maggio. In tutta Italia, infatti, ci sarà il porte aperte Dacia, con aperture eccezionali durante i weekend dell’11-12 , 18-19 e 25-26.

Non ti resta che trovare il concessionario più vicino a te e provare la nuova Dacia Sandero Streetway.