Con la ripresa il ritorno in ufficio si avvicina: ecco come renderlo moderno e funzionale

Finalmente, dopo quasi due mesi di dati negativi, i bollettini giornalieri della protezione civile iniziano a sorriderci, il trend dei contagi pare ormai in calo e l’avvicinamento della ripresa non è più solo una speranza da inguaribile ottimista, ma una prospettiva reale.

In questo lasso di tempo – in cui lo smart working è stata la naturale risposta di molte aziende alle misure di quarantena del lockdown – abbiamo potuto notare lo straordinario potenziale della tecnologia, che ha permesso a molte realtà di sopravvivere ricostruendo flussi di comunicazioni e, attraverso la digitalizzazione di alcune dinamiche lavorative, ha garantito l’operatività di molte aziende malgrado la chiusura fisica delle sedi di lavoro.

Ma questa rivoluzione tecnologica, particolarmente evidente in regime di smart working, ha già avuto e avrà sempre di più un grandissimo impatto anche sull’organizzazione degli spazi negli uffici: non solamente computer, telefoni e fax, ma anche tablet, schermi LCD per la visione di presentazioni e documenti, videoproiettori e lavagne elettroniche sono diventati strumenti sempre più comuni all’interno dell’habitat lavorativo.

Vien da sé allora, al fine di ordinare e rendere funzionale l’ufficio, ripensare e armonizzare gli arredamenti con questi dispositivi tecnologici ormai necessari per lo svolgimento del lavoro.

In che modo? Come sempre incominciando dalla scrivania: se fino a qualche anno fa monitor ingombranti e antiestetici, nonché pericolosi cavi penzolanti, erano un male necessario, oggi si possono sfruttare le tecnologie LCD e LED degli schermi per guadagnare spazio sulla scrivania, e sistemi di flusso dati senza fili come Wifi e Bluetooth per mettere in sicurezza la postazione e ottenere al tempo stesso un risultato esteticamente soddisfacente.

Ancora più efficace è prevedere vani appositi per i dispostivi – telefoni fissi e computer in primis – o addirittura prevedere pareti attrezzate e personalizzabili sulla base della funzione degli specifici spazi.

Chiaramente, lo spazio all’interno dell’ufficio avrà le proprie esigenze: per le sale riunioni, o client room, saranno imprescindibili oggetti tecnologici quali sistemi di video conference all’avanguardia dalle elevate prestazioni audio-video, sistemi di lavagne con digital signage interattive, così da diventare veri e propri strumenti di lavoro; gli spazi comuni nell’ufficio dovranno diventare sempre più accoglienti per il maggiore utilizzo che se ne farà, e quindi dovranno avere zone lounge attrezzate con multiprese per l’utilizzo dello smartphone e del laptot o nelle zone di ristoro sedie sedie e tavoli che permetteranno anche di trattenersi per delle riunioni informali.

