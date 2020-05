Con il giardino verticale l’università si rifà il look

“Non si giudica un libro dalla copertina”. Quante volte ce lo siamo sentiti ripetere? Così tante da aver fatto nostro questo modo di dire: tutti noi sappiamo, infatti, che non dobbiamo fermare il nostro giudizio alle apparenze, ma spingerlo in profondità per cogliere la vera essenza delle cose che ci troviamo di fronte.

Eppure, pur consapevoli di questo, non possiamo negare che in ogni copertina sia insito un certo fascino: è il primo livello in cui il nostro giudizio si imbatte, venendone per forza di cose indirizzato.

Questo vale per i libri, ovviamente, ma anche per tutto il resto. Nell’osservare la facciata di un edificio, per esempio, il suo stile architettonico, la sua cifra stilistica, le sue eventuali decorazioni, ci danno informazioni sulla storia e la funzione dell’immobile, e stimolano il nostro interesse, la nostra curiosità. Ecco perché l’arredamento outdoor non va per niente sottovalutato: è la prima barriera contro cui si infrange la nostra vista e il nostro gusto.

Una soluzione particolarmente impattante ed elegante, capace di integrare l’edificio nell’urbanistica moderna delle città, sono i giardini verticali, veri e propri muri verdi che decorano le facciate degli immobili.

Proprio per rispondere a questa esigenza è nato Sistema Green, brand di Sistema Ufficio specializzato in soluzioni di verde verticale per il design di interni e per l’outdoor, grazie alle progettazione di giardini verticali e MOSSwall® .

La profonda esperienza di Sistema Green – che collabora con tecnici e architetti specialisti nel settore – ha portato recentemente alla realizzazione della facciata del nuovo palazzo dell’Università Lumsa a Roma, in Via Pompeo Magno 21.

Il giardino verticale è stato realizzato con il sistema VP-MODULO di Verde Profilo, una tecnologia eco-sostenibile particolarmente adatta a coprire grandi superfici. La scelta delle piante invece – Hedera Helix, Hedera Sagittifolia e Felci – è stata indirizzata dallo studio di architettura Presint Engineering che voleva ottenere un impatto della facciata verde più omogeneo possibile.

La soluzione dei moduli, oltre a fissare le piante sulla parete, garantisce una riserva idrica per ottimizzare i consumi, protezione e longevità, dell’apparato radicale, sottoponendo le piante a uno sbalzo termico ridotto.

Scendendo nel dettaglio, la parete misura circa 130 mq, sono state montate ben 473 vasche, ognuna delle quali contiene tre piante per un totale di circa 1.420, mentre l’impianto d’irrigazione è gestito da una centralina con comando domotico, permettendo così di avere costante controllo del funzionamento del sistema.

Un vero e proprio gioiello verde, perfettamente integrato nel tessuto urbano della capitale: come copertina, per l’Università Lumsa di Roma, niente male!

Scopri tutte le soluzioni Green proposte da Sistema Ufficio.

Gallery