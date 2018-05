Impazza a Roma l’acquisto di piantine di marijuana a norma di legge

Lo sentite l’aroma che si diffonde in tutta Italia? È una fragranza portatrice di una ventata d’aria nuova, diversa. E come per ogni nuova moda che esplode, ci voleva una grande città per lanciarla: questa volta è stata Roma.

Da qualche tempo, infatti, nella capitale sono sorti i primi negozietti che commercializzano cannabis light, una tipologia di canapa assolutamente legale perché a bassissimo contenuto di Tetraidrocannabinolo (o THC), la sostanza psicoattiva che, sopra un certo limite, è ritenuta illegale dalle legge italiana.

Proprio grazie alla legge 242/2016, la quale non criminalizza più l’intera pianta ma soltanto il THC in essa contenuto, è però oggi possibile commercializzare prodotti della canapa come infiorescenze o addirittura intere piante, sempre a patto che non superino i limiti consentiti.

Roma, come detto, ha colto la palla al balzo nel proporre anche questa novità. Edens Garden è stato infatti il primo e finora unico negozio a Roma dedicato alla vendita di talee di cannabis. Si tratta di piantine di marijuana che rientrano nei limiti di legge, in quanto mantenute in uno stato vegetativo che impedisce loro di andare in fioritura e che permette di mantenere il THC, contenuto quasi interamente nelle infiorescenze, ad un livello prossimo allo zero.

A differenza degli altri negozietti apparsi, dopo Roma, in tutta Italia, Edens Garden, non è solo venditore al dettaglio di tutti i prodotti e derivati della canapa come cannabis light, estrazioni di CBD e talee di canapa, ma è anche venditore all’ingrosso e soprattutto produttore. La produzione avviene in Austria, dove le talee di cannabis sono una realtà da ormai più di dieci anni e dove la loro vendita è generalmente accettata e molto diffusa. Qui Edens Garden ha a disposizione una delle più grandi strutture in Europa dedicata alla coltivazione indoor della cannabis, con laboratori all’avanguardia e personale altamente specializzato e sta lavorando per renderla il primo impianto di coltivazione di cannabis conforme alle pratiche di GMP (Pratiche di Buona Fabbricazione).

Le coltivazioni di cannabis a basso contenuto di THC sono colture biologiche che rispettano le indicazioni previste dalla UE. Sfruttano lampade hps in combinazione alla luce solare naturale, riuscendo a produrre circa 22.000 kg di infiorescenze all’anno. Essendo coltivazioni indoor si ha il pieno controllo del processo di crescita e produzione, così da garantire un altissimo livello in termini di costanza della qualità e di massima integrità del prodotto. A ciò si aggiunge la passione e la meticolosa attenzione con cui vengono selezionate le piante, tutti fattori che permettono di offrire prodotti unici a prezzi più che competitivi e fornire al cliente un’esperienza eccezionale ed esclusiva.

Data la straordinaria bellezza della talea di marijuana, l’utilizzo consigliato dai professionisti di Edens Garden è quello esclusivamente ornamentale o per collezionismo. Il segreto per non incorrere in condotte illegali è tenere le piantine sotto una qualsiasi fonte di luce per almeno 18 ore al giorno, mantenendole così in uno stato vegetativo tale da impedire la fioritura e lo sviluppo di THC.

Oltre alle talee, come detto, nel negozio Edens Garden è possibile trovare tanti altri prodotti e derivati della canapa, come un’intera gamma di prodotti di CBD, uno dei cannabinoidi più utili e incredibili, che soddisfa i più alti requisiti di qualità grazie al tempo, all’esperienza e alle competenze messe in atto nel perfezionare tali prodotti. Allo stesso tempo si possono trovare le migliori varietà di cannabis light senza semi, coltivate, selezionate e lavorate a mano, senza l’aggiunta di fertilizzanti, pesticidi o additivi chimici. Sul sito internet di Edens Garden, gli interessati potranno valutare tutta la gamma di prodotti e di prezzi.

Certo, visitare il negozio Edens Garden di Via Pincherle 70/72 a Roma è tutta un’altra cosa, perché è un’esperienza che coinvolge i sensi, olfatto in primis. Senza contare che la vicinanza al polo universitario di ingegneria e a ben due fermate della metro rendono il negozio un luogo di afflusso privilegiato.

Perché visitare il negozio di Edens Garden? Perché le talee di marijuana, la ventata di novità nel mondo della cannabis, le troverete solo qui. E allora sì che sentirete l’aroma…