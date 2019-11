Seggiolino antiabbandono, cosa dice la legge e quali modelli comprare

Lo scorso 7 novembre 2019 è entrata in vigore la legge che regola la disposizione del cosiddetto "seggiolino antiabbandono", cioè di un sistema di allame appositamente per i seggiolini auto. A causa dei tragici episodi di "dimenticanza" che hanno riempito le pagine di cronaca negli ultimi anni, il nuovo obbligo è entrato in vigore con rapidità.

Le multe per chi sarà trovato inadempiente, saranno piuttosto care (si va da 81 a 326 euro e meno 5 punti sulla patente) , motivo per cui i genitori stanno corrento ai ripari, acquistando un seggiolino nuovo oppure - soluzione low cost ma comunque efficace - integrando il proprio seggiolino con un dispositivo d'allarme.

Come riportato da Today.it, "la Polizia di Stato in un comunicato questa mattina chiarisce che i dispositivi di allarme possono essere sia integrati nel seggiolino, sia costituire un accessorio del veicolo. Dunque non è necessario acquistare un seggiolino nuovo: basta integrarlo con un dispositivo d’allarme di quelli già in commercio".

A tal proposito il team Best di Today ha selezionato i migliori dispositivi direttamente acquistabili online, per orientarvi nella scelta migliore in base alle proprie esigenze.

Il più scrupoloso e smart tech: Chicco Bebecare Sistema Anti-Abbandono

Questo dispositivo firmato Chicco, è un'alternativa sicura e universale; infatti può essere utilizzato sia sui seggiolini già presenti sul mercato che sui nuovi seggiolini, senza alterarne le performance di sicurezza. Il dispositivo si applica sulle cinture di sicurezza del seggiolino e si collega tramite bluetooth al proprio smartphone. E' possibile avere accesso da smartphone diversi, basta che si utilizzi sempre lo stesso account; inoltre una volta attivato il dispositivo, questo emette un suono per avvertirci dell'avvenuta accensione. Infine il modello di Chicco presenta una doppia funzionalità di allarme: un primo avviso illimitato quando ci si allontana dalla macchina e un secondo tramite SMS se non è presente un'azione sul dispositivo o sull'app nei 40 secondi successivi al primo avviso.

Pro. Una volta istallato, le successive attivazioni avvengono in automatico una volta chiuso il dispositivo sulla cintura.

Contro. Il secondo allarme tramite sms prevede solo 15 avvisi gratuiti, i successivi sono a pagamento.

Il più duraturo: Tippy di Digicom

Questo modello consiste in un cuscinetto bluetooth da adattare sul seggiolino, che rileva la presenza del bambino a bordo dell'auto e si collega con massimo 3 dispositivi tramite l'apposita App, compatibile sia con iOS che con Android. Per attivarlo basta far passare il gancio nell’asola del cuscino e non appena ci si allontana dall'auto il sistema invia un avviso sonoro sull'app, un successivo messaggi e infine un utimo sms a tutti i contatti impostati nel caso di non risposta da quello principale impostato sull'app. In aggiunta il sensore non sentendo più il peso del bambino sul cuscinetto si disattiva automaticamente.

Pro. Nel caso di malfunzionamenti contattando il rivenditore anche su Facebook, si può far sostituire.

Contro. Il alcuni casi non viene letto il dispositivo su sistema Android.

Per genitori meno tecnologici: Steelmate Baby Bell

Il doppio sistema di sicurezza di Steelmate consente l'attivazione sia tramite smartphone che manualmente applicandolo all'accendi-sigari della propria auto. Non appena si spegne l'auto viene emesso un primo allarme acustico, e questo compare sul display presente sul dispositvo applicato all'accendi-sigari; successivamente un secondo sullo smartphone per ottenere conferma. Se quest'ultima non avviene 3 SMS vengono inviati ai numeri memorizzati per i casi di emergenza, con la localizzazione della vettura. L'installazione è semplice e avviene in pochi minuti adattando il pad sotto l'imbottitura del seggiolino. Dal momento che viene utilizzato senza bluetooth offre un alert in "tempo reale" indipendentemente dall'avere il telefono con se.

Pro. Permette un avviso aggiuntivo in caso di incorretto posizionamento del bambino sul seggiolino quando si è in marcia.

Contro. Non è adatto ai veicoli che non possiedono l'accendisigari.

