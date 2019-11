Maltempo e caduta di alberi sulle auto: chi risarcisce i danni?

Raffiche di vento, trombe d'aria, temporali violenti sono tra le principali cause della "strage di alberi" che nelle ultime settimane hanno interessato Roma e tutta Italia. Tanti i tronchi caduti in strada, nelle piazze, nei parcheggi che hanno distrutto (a volte irreparabilmente) alcune vetture. E, nonostante i numerosi interventi in città, i danneggiamenti alle auto restano. Ma chi li risarcisce?

E' questa una delle domande che diversi automobilisti romani e di tutto il Lazio si stanno ponendo in questi giorni, a seguito dei nubifragi e delle trombe d'aria che hanno messo in ginocchio la città e il litorale. Vediamo cosa dice la legge.

Chi risarcisce i danni provocati da caduta di alberi

Il risarcimento del danno non spetta all'assicurazione, a meno che il contratto della polizza non preveda una copertura per agenti armosferici. Il dovere di risarcire spetta al proprietario dell'area in cui l'albero è caduto. Se si tratta di strade, piazze, parchi comunali, spetta al Comune. Se si tratta di strada extraurbana, invece, spetta all'Anas, se si tratta di area privata, al soggetto o ente proprietario. A regolarlo è l'articolo 2051 del Codice Civile.

Come richiedere il risarcimento

Per richiedere il risarcimento, in seguito alla caduta di un albero o di qualche ramo sulla propria vettura, è necessario inviare una diffida al Comune (o a chi gestisce l'area interessata dall'incidente) attraverso raccomandata a/r. All'interno della diffida deve esseere descritto l'evento, con tanto di foto e devono essere riportati gli estremi del veicolo, del proprietario e tutti i dettagli relativi all'incidente (orario, luogo, danno con fattura del preventivo di riparazione).

Quando il danno non viene risarcito

Come detto sopra, i danni procurati dalla caduta di alberi devono essere risarciti dall'ente proprietario di quella determinata area, a meno che, quest'ultimo non dimostri che l'evento sia "imprevedibile e inevitabile", in tal caso, la colpa non è attribuibile all'ente e, dunque, a pagare i danni dovrà essere il proprietario della vettura danneggiata.