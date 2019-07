Dove fare la revisione auto in zona Tuscolana

La revisione auto ogni quanto va fatta? E' sicuramente questa una delle domande più frequenti tra gli automobilisti. Dal 31 marzo 2019, una nuova normativa è stataemessa sulla revisione dell'automobile e ha apportato alcune piccole modifiche. Ma andiamo con ordine, per fare chiarezza e rispondere a tutti i dubbi dei conducenti sulla revisione auto.

Revisione auto: ogni quanto farla

La normativa emessa nel 2019, da questo punto di vista non ha cambiato nulla. La prima revisione di un veicolo nuovo va fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione. Tutte le vetture immatricolate da oltre 4 anni, invece, dovranno effettuare la revisione periodicamente ogni 2 anni.

Revisione: chi deve farla

E' bene sottolineare che la revisione non spetta solo agli automobilisti ma ai proprietari di tutti gli autoveicoli, compresi autocaravan, ciclomotori e motocicli. Per i veicoli che hanno più di 9 posti, invece, la revisione è obbligatoria ogni anno. Stesso discorso vale anche per taxi, per NCC, per autobus, autocaravan e rimorchi, autoambulanze e per tutti i mezzi di trasporto di massa superiore ai 3500 kg.

Che cos'è il certificato di revisione

Con la normativa 2019 è, inoltre, diventata obbligatoria la consegna del certificato di revisione. Di cosa si tratta? Di un documento che deve essere rilasciato dai centri di revisione, dalla Motorizzazione e da Aci ai proprietari delle vetture revisionate. Documento che contiene tutti i dati identificativi della vettura, compresi i chilometri, proprio per tentare di fermare le frodi nazionali ed europee sul chilometraggio.

A chi rivolgersi per fare la revisione auto

Per revisionare la propria vettura ci si può rivolgere alla Motorizzazione Civile oppure ad un'officina autorizzata. Se si sceglie di rivolgersi alla Motorizzazione, è necessario presentare domanda su modello TT2100 (reperibile online o presso gli uffici della Motorizzazione), pagare un bollettino di 45 euro, possedere la carta di circolazione originale e prenotare la revisione. Se, invece, si vuole fare la revisione presso una delle officine autorizzate vicine, basta prendere appuntamento, ma cambia la tariffa: con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, il costo della revisione presso le officine ammonta a 66,88 euro (45 per la revisione, 9,9 euro di IVA, 10,20 per i diritti DTT e 1,78 per il versamento).

Dove fare la revisione in zona Tuscolana

Vi diamo ora qualche suggerimento su dove fare la revisione auto in zona Tuscolana.

Assistenza Citroen Roma, viale Spartaco 145 - 06.7481070

Consorsio centro revisioni Tuscolano, via Tuscolana 818 - 06.76907105

Auto Emma SRL, via Demetriade 79 - 06.787246

Opel Service di Aru Valentino, via Quinto Publicio 21