Ztl aperte a Roma fino al 3 aprile. Ecco i varchi che resteranno chiusi

Da oggi fino al 3 aprile 2020 i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere saranno disattivati. Tale misura è stata decisa da Roma Capitale per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali.

Le auto potranno quindi circolare senza limiti di orario nelle Ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere. Le auto potranno quindi circolare liberamente e senza limiti di orario, fatta eccezione per la fascia notturna di chiusura prevista nel week-end, che resta invariata.



Quindi le Ztl notturne di Trastevere, San Lorenzo, Centro, Monti e Testaccio il venerdì e il sabato notte restanno in vigore con i consueti orari.



Le notturne di Trastevere e San Lorenzo dalle 21,30 alle 3.



Le notturne di Centro, Monti e Testaccio dalle 23 alle 3.