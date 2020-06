Troppa movida in centro: il Comune di Roma ripristina ztl notturne in centro

Parziale passo indietro sulla ztl da parte del Comune. Da oggi, venerdì 19 giugno, la ztl torna attiva nelle ore serali. In particolare i varchi saranno accesi il venerdì e il sabato dalle 23 alle 3. Quella di Trastevere è in vigore dalle 21,30 alle 3 nelle notti dal mercoledì al sabato.

"Tale misura", si legge in una nota del Campidoglio, "è stata decisa da Roma Capitale in seguito all’aumento del traffico negli orari serali, che ha causato un’eccessiva movida nelle zone interessate, provocando disagi ai residenti e alle attività aperte al pubblico, in contrasto con i vigenti protocolli di sicurezza".

Restano inoltre come sempre attive, con i consueti orari, le notturne di San Lorenzo (dalle 21,30 alle 3 nelle notti dal mercoledì al sabato) e Testaccio (dalle 23 alle 3 il venerdì e il sabato). Spente, invece, sino al 30 agosto le Ztl diurne così come deciso con un'ordinanza dalla sindaca Raggi. Un provvedimento questo che aveva provocato le ire del consigliere M5s Enrico Stefàno.