Ztl aperte fino a fine maggio: anche nella fase 2 centro aperto alle auto

La paura di un centro invaso dalle auto non fa cambiare idea al Campidoglio. Come accaduto per tutto il periodo del lockdown le zone a traffico limitato di Roma resteranno aperto. Il provvedimento riguarda i varchi di Trastevere, Tridente e Centro Storico e sarà valido fino al 31 maggio 2020.

L'obiettivo dell'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi, si legge in una nota del Campidoglio, è quello di "agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali".

Dal 4 maggio ricordiamo che i trasporti saranno garantiti fino alle 23.30 [qui tutte le regole]. La sindaca Virginia Raggi per evitare la congestione del traffico nel centro storico ha chiesto al premier Giuseppe Conte di adottare navette per i dipendenti dei ministeri.