Ztl aperte h24 fino al 30 agosto, Raggi firma la proroga dell'ordinanza

Resteranno aperte fino al 30 agosto 2020 le Zone a traffico limitato di Roma. La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha infatti firmato un'ordinanza per la proroga di questa misura per la durata di tutte le 24 ore della giornata.

Il provvedimento riguarda i varchi di Trastevere, Tridente e Centro Storico. La decisione arriva così dopo la precedente ordinanza che dichiarava aperte le Ztl fino al 31 maggio.

L'obiettivo dell'ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi, si leggeva in una nota del Campidoglio all'emanazione della prima ordinanza, è quello di "agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità quali, per esempio, l’acquisto di beni essenziali".