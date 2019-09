Wetaxi, la piattaforma per prenotare e condividere taxi via smartphone sbarca a Roma

A Milano e a Roma è sbarcata Wetaxi, l’applicazione che permette di prenotare e condividere il taxi tramite smartphone, assicurando inoltre trasparenza con la tariffa garantita. Ad abbracciare la tecnologia della piattaforma smart, con l’obiettivo di assicurare un servizio sempre più a portata di cittadino, sono la flotta di 1.800 taxi della cooperativa milanese Taxiblu 02.4040 e i 500 taxi della cooperativa romana Samarcanda 06.5551.

Nato nel 2017 a Torino con l’intenzione di promuovere un modello di mobilità intelligente, Wetaxi è presente in oltre 20 città italiane e intende valorizzare il ruolo dei tassisti, offrendo un servizio taxi comodo e senza sorprese al momento del pagamento.

Come funziona Wetaxi

Grazie alle partnership strette con le maggiori radiotaxi italiane, Wetaxi permette tramite l’app su smartphone di prenotare il taxi conoscendo in anticipo il prezzo massimo della corsa, semplicemente inserendo il punto di partenza e di arrivo. Giunti a destinazione, Wetaxi garantisce il pagamento in app del valore inferiore tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro.

I passeggeri con Wetaxi possono scegliere se pagare con carta di credito, PayPal, Satispay e portafoglio ricaricabile in app oppure pagare direttamente a bordo taxi; inoltre possono segnalare se si tratta di una corsa aziendale, così da tenere traccia di tutte le ricevute via mail o comodamente in app e ricevere poi a fine mese fattura elettronica.

Infine, Wetaxi permette di condividere la corsa con altri utenti con un percorso simile, assicurando ulteriore risparmio economico e limitando allo stesso tempo le emissioni di CO2.

Da oggi i tassisti di Taxiblu 02.4040 e Samarcanda 06.5551 avranno a disposizione un’ulteriore risorsa per gestire le corse e per offrire un servizio innovativo, coniugando trasparenza e comodità.

“Stiamo trasformando il servizio di trasporto urbano garantito dai taxi e siamo fieri che Taxiblu e Samarcanda abbiano scelto di abbracciare la nostra tecnologia per portare a Milano e Roma ancora più innovazione e trasparenza”, sottolinea Massimiliano Curto, Fondatore e Amministratore di Wetaxi. “Il nostro scopo non è soltanto mettere a disposizione dei cittadini una modalità più affidabile per prenotare il taxi, ma anche supportare le radiotaxi e i tassisti stessi, offrendo loro gli strumenti smart necessari per intercettare target più giovani e diventare più competitivi e vantaggiosi. I due valori che ci guidano tutti i giorni sono condivisione e collaborazione, con l’obiettivo di costruire una piattaforma digitale capace di semplificare e migliorare la vita in città”.





“Samarcanda è dalla sua nascita una cooperativa all’avanguardia che ha fatto dell’innovazione uno dei suoi cavalli di battaglia, essendo stata nel 1996 la prima radiotaxi ad adottare una centrale a ricerca satellitare e dotare tutte le sue vetture di terminali POS avendo sempre garantito la massima qualità del servizio ai clienti. Fin dai primi giorni il nostro slogan è stato ‘La qualità viaggia in taxi’. Siamo quindi lieti di accogliere l’innovazione di Wetaxi, che aprirà la possibilità di usufruire del servizio taxi anche a chi singolarmente non potrebbe farlo. Grazie agli spostamenti condivisi infatti molte più persone avranno la possibilità di utilizzare il taxi, risparmiando e dividendo la spesa con altri passeggeri, creando a tutti gli effetti un nuovo servizio di mobilità - dichiara Fabrizio Finamore, Presidente di Samarcanda 06.5551 e continua - Siamo davvero orgogliosi di questa collaborazione che unisce una startup torinese e le migliori radiotaxi, confermando le potenzialità del made in Italy”.

“Per noi di Taxiblu 02.4040 collaborare con Wetaxi è senza dubbio una grande opportunità, non solo commercialmente parlando, ma anche per diffondere e far conoscere quei servizi legati al settore Taxi nei quali da sempre ci riconosciamo e che cerchiamo convintamente di portare avanti e promuovere. In particolare crediamo molto nelle possibilità che possono offrire servizi innovativi”, spiega il presidente di Taxiblu 02.4040 Emilio Boccalini.

“Per un Radiotaxi storico come il nostro - aggiunge Stefano Salzani responsabile commerciale di Taxiblu 02.4040 - il forte carattere innovativo e tecnologico che è alla base di Wetaxi ben si presta a quello che è il servizio che offriamo abitualmente alla nostra clientela, fatto di innovazione, attenzione all’ ecosostenibilità ma sempre con un ‘cuore’ artigiano. Un servizio nel quale l’accessibilità e la trasparenza hanno un ruolo fondamentale e che con Wetaxi vogliamo ulteriormente ampliare e migliorare”.

“La riduzione dell’utilizzo dell’auto privata - conclude Massimiliano Curto di Wetaxi - dovrebbe essere una prerogativa di tutte le nostre città: siamo quindi orgogliosi di poter contribuire attraverso il nostro sistema di prenotazione e condivisione delle corse. Mentre a Roma sarà presto possibile condividere le corse, a Milano, il servizio di condivisione del taxi sarà attivato entro la fine dell’anno su tutte le vetture di Taxiblu 02.4040, con conseguenti vantaggi economici ed ambientali”.

In occasione del lancio del servizio nella città di Milano e Roma, Wetaxi garantisce vantaggi a tutti coloro che pagheranno le corse in app con 10€ di sconto sulla prima corsa.