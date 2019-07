Roma, sabato sera strade chiuse ad auto e scooter: ecco #vialibera by night

Sabato sera a Roma pedoni e ciclisti protagonisti. Torna infatti l'iniziativa #vialibera in un'inedita versione by night. Dalle 19 alle 24, strade off-limits per auto e scooter: unica rete ciclopedonale, iniziative con enti e associazioni. E nella stessa serata apre i portoni al pubblico, con visite guidate gratuite organizzate dall'amministrazione capitolina, il Palazzo Senatorio del Campidoglio, dalle 16.30 alle 24. Alle 16.30 il primo ingresso del pomeriggio, e alle 23 l'ultimo ingresso della sera.

Ecco le strade interessate

Le strade interessate sono le seguenti: via di San Gregorio, via dei Fori Imperiali, via del Corso, via Cola di Rienzo, via Veneto, via Bissolati, via XX Settembre, via Tiburtina, viale Manzoni e via Labicana.

Gli eventi

Lungo l’anello, una serie di iniziative, eventi, attività e feste di quartiere arricchiranno gli itinerari, per rafforzare un nuovo approccio culturale alla mobilità e un nuovo uso della strada, a misura d’uomo e a salvaguardia delle utenze più deboli.

Anche gli esercizi commerciali (negozi, bar, ristoranti, palestre, ecc.) e i punti di interesse pubblico (musei, biblioteche, scuole, palazzi storici, spazi espositivi, istituti di cultura, ecc.) che si trovano lungo o nei pressi del percorso possono aderire con proprie attività o promozioni mirate o già programmate, esponendo la locandina IO ADERISCO.

