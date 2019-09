Maratona via Pacis a Roma, domenica 22 settembre strade chiuse in centro. Deviate 60 linee bus

Si svolgerà domenica 22 settembre la Rome Half Marathon Via Pacis. Il percorso della gara toccherà i quartieri del Centro, di San Pietro, Prati e Flaminio. Si partirà e arriverà a Piazza San Pietro, in via della Conciliazione per la precisione.

A seguire, partirà la Run for Peace, non competitiva di 5 chilometri aperta a tutti e che coinvolgerà migliaia di cittadini.

Strade chiuse

Queste le strade interessate dal percorso: via della Conciliazione, via San Pio X, Ponte Vittorio, i lungotevere dei Fiorentini, dei Sangallo, dei Tebaldi, dei Vallati, de’ Cenci, dei Pierleoni, piazza di Monte Savello, via del Foro Olitorio, via Luigi Petroselli, piazza della Bocca della Verità, via dei Cerchi, Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosse, via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via Tomacelli, Passeggiata di Ripetta, i lungotevere Arnaldo da Brescia e delle Navi, piazzale delle Belle Arti, il lungotevere Flaminio, viale Tiziano, piazza Apollodoro, via Pietro De Coubertin, via Nedo Nadi, via Gaudini, viale Pilsudski, viale Parioli, viale della Moschea, via del Foro Italico, via dei Campi Sportivi, via Enrico Elia, i lungotevere dell’Acqua Acetosa e Salvo D’Acquisto, piazzale Cardinal Consalvi, lungotevere Grande Ammiraglio Thaon de Revel, Ponte Duca D’Aosta, largo Lauro De Bosis, lLungotevere Maresciallo Cadorna, piazzale Maresciallo Giardino, lungotevere della Vittoria, piazza del Fante, via Monte Zebio, piazza Giuseppe Mazzini, via Giuseppe Ferrari, via Lepanto, via Marcantonio Colonna, via Cicerone, piazza Cavour, via Crescenzio, via Sforza Pallavicini, via di Porta Castello e via della Traspontina.

Previste limitazioni alla sosta e temporanee chiusure al traffico.

Le deviazioni bus

Le chiusure al traffico lungo il percorso di gara, e le deviazioni bus, si concentreranno tra le 8,30 e le 12. Su via della Conciliazione e in generale in zona San Pietro, le limitazioni alla circolazione inizieranno già dalle 7 per proseguire sino alle 13,30. Saranno temporaneamente sospesi i capolinea di piazza Venezia, via del Teatro Marcello, piazza Augusto Imperatore, via Paola, via della Traspontina, piazza Pia, piazza Mancini, piazzale Flaminio, piazza Cavour e piazza di Monte Savello.

Prevista una modifica per circa 60 linee del trasporto pubblico: H, 8, 19, 23, 30, 32, 34, 44, 46, 49, 51, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 115, 118, 160, 170, 190, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 628, 715, 716, 781, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 982, 990, C2, C3 e MB (la navetta che, sabato e domenica, sostituirà la metro B tra Castro Pretorio e Laurentina).

Quattro linee durante la gara saranno sospese: la 2 (dalle 8,30 alle 10,30); 40 (dalle 8 a mezzogiorno); 64 (dalle 8 alle 11,40); 70 (dalle 7,45 alle 12,30 circa).

La “Rome Half Marathon Via Pacis” è promossa da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, con l'organizzazione della FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera.