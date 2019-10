Granfondo Campagnolo, dal Colosseo ai Castelli Romani: strade chiuse e bus deviati

Da Roma ai Castelli in bici. Domenica, 13 ottobre, torna l'appuntamento della Granfondo Campagnolo. Il percorso principale, 120 km e 2.000 m di dislivello, destinato agli agonisti e i ciclisti allenati, attraversa una porzione del centro città (e di Roma sud, sud-est) e interessando, tra le altre, via Ardeatina, via di Fioranello, via Appia, raggiungendo il lago di Albano e poi proseguendo per Rocca di Papa, il Vivaro, Carchitti, Rocca Priora e Montecompatri, passando a ridosso di Grottaferrata (via Anagnina) e su un tratto di via dei Laghi, per poi tornare nel centro di Roma passando di nuovo sull’Ardeatina e su un tratto di Appia Antica.

Dalle 6,30 alle 14,30 verrà chiusa al transito via di Porta San Sebastiano e dalle 7 alle 9 circa, chiusa la corsia centrale di via Colombo tra porta Ardeatina e via Tor Marancia con conseguenti deviazioni dei bus.

A Ciampino è prevista la chiusura delle strade Via della Mola Cavona, via Doganale, via dei Laghi (da via del Sassone all’incrocio con via Appia), rotatoria di via Appia – via dei Laghi, dalle ore 08.30 alle ore 13.30. L’impossibilità di accedere alle strade indicate comporta una serie di importanti limitazioni e variazioni alla viabilità che saranno descritte ed aggiornate fino al completamento della manifestazione sportiva.

Oltre la gara ci sono anche altre iniziative he accompagneranno la manifestazione. A cominciare dalla “Mediofondo” (non competitiva), circa 60 chilometri con un dislivello totale di 650 metri. Percorso da Roma al lago di Albano, “con sosta culinaria a Marino e conclusione sulla Appia Antica” raccontano sul sito dell’evento.

E poi ancora ci sarà la “Roma2Bike”, novità dell’edizione 2019, "un percorso di soli 25 km senza salite pensato proprio per tutti". Quindi la pedalata storica e la “Minifondo” con tre giorni, dall’11 al 13 ottobre, dedicati a bambini e ragazzi tra i 4 e i 16 anni: l'appuntamento è nell’area Circo Massimo-Caracalla, con percorsi dedicati e aree gioco.