"Roma capitale del traffico: nel 2018 è la città più congestionata d'Italia"

Roma capitale del traffico. Chi si muove in macchina in città ci avrebbe probabilmente scommesso. A certificarlo però non c'è solo la percezione degli automobilisti quotidianamente alle prese con il caos della viabilità romana.

Il traffico di Roma secondo TomTom Index

Secondo i dati di TomTom Traffic Index, la classifica della società olandese che studiando i dati dei navigatori misura il "congestion level", ovvero quanto tempo aggiuntivo si spende ogni giorno in auto, Roma risulta la città più congestionata d'Italia. E strappa a Palermo il primato del 2017.

"Perso in coda il 40% del tempo"

Il traffico della Capitale infatti fa perdere il 40% del tempo tra code infinite e attese ai semafori. Il 2% in più rispetto allo scorso anno. Sempre secondo i dati di TomTom, il giorno dell'anno dove si scorre con più tranquillità è il 19 agosto, mentre il 21 dicembre il 73% delle arterie risulta paralizzata.

A Roma seguono Palermo e Massina, rispettivamente con il 35 e il 32 per cento di tempo perso nel traffico. In quarta posizione Genova, quinta e sesta Napoli e Milano.