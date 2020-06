Raccordo Anulare, lavori stradali: dal 15 al 19 giugno previsti possibili rallentamenti

Possibili rallentamenti sul Grande Raccordo Anulare all’altezza dell'uscita 15 La Rustica in carreggiata interna da lunedì 15 a venerdì 19 giugno.

Il motivo è riconducibile ad alcuni lavori di rifacimento della pavimentazione che verranno svolti dal Comune di Roma dal 15 al 19 giugno interesseranno Via Soldati, limitrofa all’uscita 15 del Grande Raccordo Anulare.

"Per evitare possibili ripercussioni sul traffico Anas consiglia all’utenza diretta a La Rustica di utilizzare lo svincolo successivo 'Uffici Finanziari' per poi utilizzare l'inversione di marcia e riprendere l'uscita 15 dalla carreggiata esterna", si legge in una nota della società del Gruppo FS Italiane.