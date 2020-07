Honda Jazz, la nuovissima gamma ibrida presentata a Roma

In una calda serata di luglio, nella magica location di Profumo - Spazio Sensoriale, in via di Villa Lauchli 1, Honda ha presentato la nuovissima gamma ibrida Jazz.

"Jazz is the new answer”, il nome dato all'aperitivo non convenzionale al quale hanno preso parte i vertici Honda Motor Europe Italia, Simone Mottogno, Direttore Generale Auto e Vincenzo Picardi, direttore comunicazione Honda Auto Italia. Una serata che è stata animata dalla presenza di un grande pianoforte da suonare con i piedi e dal trio musicale italiano de “Le Appassionante”, composto dalle tre soprano Giorgia Villa, Mara Tanchis e Stefania Francabandiera.

Presenti anche alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui Francesco Mandelli, Ricky Tognazzi, Paolo Conticini, Alessandro Greco e Beatrice Bocci, Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato.

La nuova gamma ibrida Jazz

Una gamma completamente nuova che fonde perfettamente estetica e funzionalità, con un moderno propulsore ibrido e:HEV e interni spaziosi. In mostra presso Profumo - Spazio Sensoriale, la dinamica e moderna Jazz e la sportiva Jazz Crosstar, entrambe dotate di un propulsore ibrido a due motori per una guida scattante, fluida ed efficiente.

"Siamo molto contenti di presentare in anteprima al pubblico la nuova gamma Jazz Hybrid, un nuovo modello - ha spiegato Vincenzo Picardi ai microfoni di RomaToday - molto importante nella gamma Honda, il debutto di una tecnologia completamente ibrida, in un momento ancora di transizione post-Covid, che ci auguriamo possa far ben sperare per il futuro, per tutto il mercato, perché abbiamo bisogno di riprendere coraggio, fiducia".

Una nuova linea presentata, non a caso, in una location prestigiosa di Roma qual è Profumo Spazio Sensoriale. Una scelta che, come ha sottolineato il direttore comunicazione di Honda Auto Italia, vuole esprimere la volontà di lasciare alle spalle il periodo buio vissuto, con il desiderio di riprendere il prima possibile una vita normale: un segnale di ottimismo per tutto il mercato delle auto.

"Una delle novità più importanti di questa nuova gamma jazz è rappresentata dall'introduzione di due versioni, una standard, tradizionale, il classico segmento b e una versione che abbiamo definito 'Crosstar' con una caratterizzazione stilistica leggermente diversa, possiamo considerarlo un piccolo suv da città, più alta da terra, di dimensioni leggermente maggiori, con l'obiettivo di andare ad interessare un target variegato e trasversale, dal più classico al più giovane e sportivo", ha spiegato Picardi a RomaToday.

La nuovissima gamma ibrida Jazz di Honda arriva in un periodo storico in cui la Capitale strizza l'occhio ad una mobilità sempre più sostenibile, con mezzi green, non inquinanti, funzionali, efficienti: "Lo sforzo, l'impegno e gli investimenti delle case automobilistiche per proporre una mobilità più sostenibile - ha affermato a tal proposito Picardi - non mancano da anni. Possiamo dire che la tecnologia c'è già e lo dimostrano i modelli ibridi che si affacciano sul mercato. Ciò che manca ancora, è una vera presa di coscienza anche da parte delle istituzioni nazionali e locali per favorire e per incrementare una mobilità realmente sostenibile, investendo nelle infrastrutture e intervenendo anche dal punto di vista economico con incentivi sostanziosi che possano muovere la domanda in maniera più consistente verso questo tipo di alimentazioni alternative".

Honda ha ripreso al 100 per cento tutte le attività di vendita e assistenza. La nuovissima gamma Jazz ibrida è già disponibile in tutte le concessionarie Honda, dal Nord al Sud Italia. I clienti possono andare in tutta sicurezza a scoprire il prodotto, organizzare test-drive nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid.