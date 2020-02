Accettazione dei veicoli a guida autonoma: Drive2theFuture lancia un'indagine

Il progetto Drive2theFuture, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma H2020, ha l'obiettivo di preparare da una parte i conducenti, i passeggeri e gli operatori dei veicoli del futuro ad accettare e utilizzare veicoli connessi, cooperativi e a guida autonoma e, dall'altra, a supportare il comparto industriale impegnato in queste tecnologie nel comprendere e soddisfare le esigenze e i desideri dei futuri utilizzatori.

L'indagine sui veicoli a guida autonoma

A tal fine è stata avviata la presente indagine per esplorare le opinioni sull'accettazione dei veicoli a guida autonoma per le diverse modalità di trasporto. Partecipare è un modo per aiutare a comprendere meglio le proprie preferenze di viaggio.

Drive2theFuture, a questo proposito, ha diffuso un questionario propone e chiede di compilare. Il questionario è strutturato in quattro sezioni principali, corrispondenti a ciascun settore di trasporto (aereo, marittimo, ferroviario, stradale). Ogni sezione include una semplice descrizione sul significato di automazione per ciascuna modalità, con semplici esempi illustrativi e un breve elenco di domande a scelta multipla.

Il questionario è disponibile in 13 lingue, cliccando qui: http://www.drive2thefuture.eu/dissemination/presentations-publications-and-papers/

Può essere completato e diffuso entro il 24 febbraio 2020. Tutte le informazioni raccolte saranno trattate in forma anonima e riservata.

Per continuare ad essere aggiornato sulle iniziative del Consorzio Drive2theFuture clicca qui: http://www.drive2thefuture.eu/newsletter/