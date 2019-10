Diesel euro 3 vietati a Roma nell'anello ferroviario: ultimo mese di "libertà" per 229.602 auto

Inizia oggi l'ultimo mese di libertà per 229.602 auto nella Capitale. Scatterà infatti dal 1 novembre il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel Euro 3 nella Ztl Anello ferroviario, area che include le zone centrali e semicentrali della Capitale. Il divieto, come previsto dalla delibera di Giunta appena approvata, sarà in vigore dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali.

Per i mezzi che trasportano merci ci sarà un periodo transitorio (1.11.2019 – 31.3.2020), durante il quale il divieto per i diesel Euro 3 sarà in vigore dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali, in due fasce orarie: 7.30-10.30 e 16.30-20.30. La misura, sottolinea il Campidoglio, punta a contenere l’inquinamento e a salvaguardare la salute dei romani, nel quadro degli impegni assunti da Roma per la lotta ai cambiamenti climatici e in linea con il PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile), approvato ad agosto e ora in attesa delle osservazioni dei cittadini.

Lo stop ai diesel Euro 3 va nella direzione più volte annunciata: eliminare tutti i diesel dal centro storico entro il 2024.

A partire da novembre inoltre sono confermate le domeniche ecologiche. Saranno cinque fino a marzo, una al mese. Le date devono ancora essere comunicate. In questo caso però l'area sarà quella della fascia verde [QUI LA MAPPA].