Il Coronavirus svuota strade e metro di Roma: i dati

Emergenza Coronavirus, crollano in città la mobilità privata e la mobilità pubblica. Nel primo caso si registra un calo che si attesta in una forbice che va dal 60% al 70% nelle vie principali, nel secondo caso, la riduzione media è di oltre il 70%. I dati relativi al periodo compreso tra il 9 e il 16 marzo sono stati resi noti dal presidente dell’agenzia Roma Servizi per la mobilità intervenuto nella commissione capitolina di venerdì, Stefano Brinchi.

I risultati nel periodo compreso tra il 9 e il 16 marzo

I risultati riportati da Brinchi sono basati sull'analisi dei rilevamenti delle telecamere utili al sanzionamento del passaggio con il semaforo rosso che sono collocate su alcuni semafori cittadini. Questi impianti consentono di rilevare anche il flusso veicolare e sono state condotte una serie di studi dei volumi di traffico con diverse aggregazioni temporali. Le percentuali registrate vanno dal -15% del 9 marzo al -67% del 16 marzo.

Riduzione di traffico sulle vie principali e calo degli utenti metro

La maggiore flessione e stata registrata in via Cristoforo Colombo, all'altezza del Canale della Lingua, con una diminuzione del 77%; su viale Togliatti un calo del 76%, il -69% viale Marconi, e ancora su via Tuscolana un -68% e "solo" un -62% la Prenestina. A subire un crollo di utenza anche la mobilità pubblica. Dai dati dell’agenzia Roma Servizi per la mobilità, nel periodo tra il 9 e il 16 marzo, è stata registrata una riduzione media del 73% agli accessi dei tornelli delle tre metropolitane.