Coronavirus, dal Campidoglio 100 auto car sharing a disposizione dei medici

La Giunta comunale ha deciso di mettere a disposizione dei medici romani 100 auto del Car sharing del Comune di Roma. Le auto saranno a disposizione, gratuitamente, da oggi fino al 3 aprile, per gli operatori sanitari impegnati, in particolare, nel contrasto dell'epidemia di Coronavirus e quindi di chi lavora negli ospedali Covid e nei reparti di Terapia intensiva.

Car sharing, auto gratuite per medici di Roma

Il servizio sarà gratuito, a partire dai dipendenti che lavorano nei reparti di Terapia intensiva dei Policlinici universitari Umberto I (Eastman, Covid Hospital 5), Tor Vergata (Covid Hospital 4) e Columbus-Gemelli (Covid Hospital 2) e degli Istituti Spallanzani (Covid Hospital 1) e Casal Palocco (Covid Hospital 3). A prevederlo è una delibera dell'assessorato alla Città in Movimento e del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale.

"E' fondamentale in questo momento dare il massimo sostegno ai lavoratori impegnati in prima linea nella lotta al coronavirus e nell'assistenza ai pazienti. Come amministrazione siamo disponibili a fare tutto cio' che e' nelle nostre possibilita' per agevolare il personale sanitario", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

"Una misura particolarmente utile per il personale del Servizio sanitario nazionale che in questi giorni sta svolgendo turni straordinari, spesso senza interruzioni, con l'unico obiettivo di garantire la migliore assistenza ai malati. Ricordo inoltre che tutte le vetture del car sharing comunale sono oggetto di operazioni di sanificazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità", aggiunge l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

"In questo momento difficile per il nostro Paese la cooperazione è fondamentale. Ogni iniziativa, anche piccola, è importante per supportare chi e' in prima linea nella battaglia contro il virus", conclude il presidente della commissione Mobilità, Enrico Stefano.