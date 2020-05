Bonus mobilità: abbonamenti bus, bici e monopattini a chi rottama l'auto

Non solo incentivi per acquisto di mezzi di trasporto ecosostenibili, la bozza del Decreto Rilancio parla anche di agevolazioni per chi rottama l'auto.

Bonus rottamazione, di cosa si tratta

Ad usufruire del "bonus rottamazione" potranno essere i possessori di auto fino alla classe Euro 3, di motocicli fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi. In cambio riceveranno un bonus mobilità da 1.500 euro per ogni autovettura e 500 euro per ogni motociclo rottamati entro il 31 dicembre 2021.

Il bonus potrà essere utilizzato in tre anni per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico, biciclette, servizi di sharing. La bozza del testo, inoltre, sottolinea che il bonus rottamazione e il bonus bici sono cumulabili. Le due misure, volte entrambe a promuovere una mobilità alternativa nella fase 2 e nelle successive, non sono ancora attive ma dovrebbero essere definite nei prossimi giorni.

Al momento, nella bozza del decreto, non compaiono invece incentivi per acquisto di vetture nuove.