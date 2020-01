Blocco traffico, a Roma diesel fino a Euro 6 vietati anche venerdì 17 gennaio

Diesel vietati a Roma anche domani. Le auto alimentate a gasolio, fino alla categoria euro 6 dovranno restare in garage anche venerdì 17 gennaio. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha infatti firmato una nuova ordinanza con cui prova ad arginare l'emergenza smog.

Tutti i divieti: gli orari

Si fermeranno tutti i veicoli diesel (compresi gli Euro 6), oltre alle categorie veicolari più inquinanti. Il divieto è previsto all'interno della fascia verde [QUI LA MAPPA]. Il blocco per le categorie più inquinanti (benzina e diesel euro 1 ed euro 2), è previsto dalle 7.30 alle 20.30. Per quanto riguarda il resto dei Diesel, da Euro 3 fino a Euro 6, il blocco nella fascia verde sarà attivo dalle ore 7.30 alle ore 10.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.30. Inoltre, il provvedimento prevede che gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

La nota del Campidoglio

Scrive il Campidoglio: "Considerato il persistere a Roma degli elevati livelli di inquinamento da PM10, rilevati dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di perdurante criticità per i prossimi giorni, è stata disposta per domani, 17 gennaio, la limitazione alla circolazione veicolare privata nella Z.T.L. “Fascia Verde”. La limitazione riguarderà tutti i veicoli privati alimentati a gasolio che non potranno circolare nella Z.T.L. “Fascia Verde” di Roma in due fasce orarie. Nello specifico l’ordinanza sindacale stabilisce la limitazione della circolazione dalle ore 7.30 alle 10.30 e dalle ore 16.30 alle 20.30 per tutti gli autoveicoli diesel da “Euro 3” fino a “Euro 6”".

Lo smog aumenta

Lo smog intanto non accenna a diminuire. A certificarlo le rilevazioni dell'Arpa Lazio relative alla giornata di ieri: le concentrazioni di Pm10 hanno superato il limite di 50 microgrammi al metro cubo in 9 centraline su 13. In quasi tutte le stazioni di misurazione, comunque, i valori sono aumentati, con il picco di via Tiburtina, dove si è passati dai 67 microgrammi di martedì ai 74 di mercoledì. Peggioramenti anche a Preneste (da 57 a 58), Corso Francia (da 52 a 53), Cinecittà (da 57 a 66), Cavaliere (da 43 a 45), Fermi (da 55 a 59), Bufalotta (da 53 a 61), Cipro (da 50 a 53), Arenula (da 51 a 55) e Malagrotta (da 46 a 48). I miglioramenti si registrano a Villa Ada, da 51 a 42, e Castel di Guido, da 36 a 35. Mentre rimane stabile Magna Grecia a 58.

Domenica 19 gennaio 2020: blocco del traffico a Roma

Il 19 gennaio invece è stata disposta la Domenica Ecologica, con la quale si limita la circolazione a tutti i veicoli a motore nella Z.T.L. “Fascia Verde” dalle ore 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 fino alle 20.30. Dal divieto di circolazione del traffico privato saranno comunque derogati: i veicoli con il contrassegno per disabili; auto car sharing, veicoli adibiti a car pooling; i veicoli a trazione elettrica e ibrida; i veicoli a benzina Euro 6; i veicoli a metano, Gpl e BiFuel (benzina/Gpl o metano), anche trasformati, con alimentazione Gpl o metano; ciclomotori a due ruote con motore a 4 tempi Euro 2 e successivi; motocicli a 4 tempi Euro3 e successivi; taxi e vetture in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali.