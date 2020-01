Blocco traffico: a Roma oggi niente auto nella fascia verde, tutte le informazioni

Blocco del traffico per questa domenica 19 gennaio. Si tratta della prima domenica ecologica prevista nell'ambito del piano di contenimento dell'inquinamento. La decisione era già stata assunta il 3 dicembre, con un'apposita memoria di Giunta. Il provvedimento ha fissato anche le prossime date, relative al 9 febbraio, 23 febbraio, e 29 marzo comunque "suscettibili di modifiche".

Le fasce orarie

La domenica ecologica prevede il divieto totale della circolazione per tutti i veicoli a motore, nella ZTL"Fascia Verde" (QUI LA MAPPA). Il blocco del traffico è in vigore nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30 e riguarda anche i mezzi forniti di permesso d'accesso e circolazione nelle zone a traffico limitato.

I veicoli esentati

Sono invece esclusi dal divieto veicoli elettrici e ibridi, quelli a gpl, a metano, i mezzi bi-fuel. Esenzione anche per le auto a benzina Euro 6 (si fermano invece i diesel euro 6), per le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, per i ciclomotori a 2 ruote a 4 tempi Euro 2 e successivi, per i mezzi con contrassegno disabili, per i veicoli car sharing e car pooling.

Gli impianti termici

Durante tutta la domenica, inoltre, sull'intero territorio comunale gli impianti termici, durante il periodo massimo di funzionamento giornaliero pari a 12 ore, non potranno superare i 18 gradi per quanto riguarda edifici residenziali, uffici, negozi, chiese e luoghi di culto o adibiti ad attività ricreative e sportive, e i 17 gradi nel caso di edifici industriali e artigianali. Esclusi dalla restrizione ospedali, cliniche e case di cura oltre a scuole ed edifici assimilabili. Nella stessa giornata saranno infine intensificati i controlli per l'accertamento del rispetto del divieto di combustione all'aperto.