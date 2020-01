VIDEO | Smog, è efficace il blocco dei diesel? I romani: "Mancano i mezzi pubblici"

A Roma si fermano le auto più inquinanti a causa delle smog, ma che ne pensano i romani? E' una misura sufficiente? Tra gli intervistati c'è chi è pensa sia necessario un intervento serio contro l'inquinamento, ma limitarsi a fermare la circolazione delle macchine "non è una misura efficace". Per altri estenderlo a tutti i diesel, fino all' euro6, è un'esagerazione: "L'ho comprata l'anno scorso - dice un cittadino -, che faccio ne prendo una nuova?".

Su una cosa sono tutti d'accordo: "A roma manca il trasporto pubblico". "Se ci fossero più mezzi le persone rinuncerebbero volentieri all'uso dell'auto - dicono -. Inoltre, decidere il blocco della circolazione con così poco preavviso ha l'unico effetto di mettere in crisi le persone".