Roma, centro vietato a 230mila auto: da oggi stop alle Euro 3

Da oggi, venerdì 1 novembre, scatta il divieto di circolazione permanente dei veicoli diesel EURO 3 nella Ztl Anello ferroviario. La misura punta a contenere l’inquinamento atmosferico e a salvaguardare la salute dei romani, in ottemperanza delle normative anti-smog.

Il divieto sarà in vigore dal lunedì al venerdì (dalle ore 00.00 alle ore 24.00), ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Ne saranno escluse alcune categorie di veicoli (contrassegno invalidi, emergenza e soccorso ecc.). Per i mezzi che trasportano merci ci sarà un periodo transitorio (1.11.2019 – 31.3.2020), durante il quale il divieto per i diesel EURO 3 sarà in vigore dal lunedì al venerdì, ad eccezione dei festivi infrasettimanali, in due fasce orarie: 7.30-10.30 e 16.30-20.30.

Restano confermati fino al 31 ottobre 2020 (nell'intero arco delle ventiquattr'ore, dal lunedì al venerdì esclusi festivi infrasettimanali) i provvedimenti di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti nella Ztl Fascia Verde (autoveicoli alimentati a benzina PRE EURO 1 e EURO 1; autoveicoli diesel PRE EURO 1, EURO 1 e EURO 2) e nella Ztl Anello ferroviario (autoveicoli EURO 2 benzina e ciclomotori e motoveicoli EURO 1 a due-tre-quattro ruote con motore a 2 e 4 tempi).

Il quadro dei provvedimenti anti-smog e dei divieti di circolazione per i veicoli più inquinanti è sul portale di Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, nella sezione “Tutte le informazioni di servizio”.