Settimana Europea della Mobilità: Monte Mario si trasforma in una grande area pedonale

Il XIV Municipio ospita la diciottesima edizione della Settimana Europea della Mobilità e lo fa attraverso un ciclo di appuntamenti di pedonalizzazione dal titolo "Vivi la strada".

Vivi la strada, l'evento a Monte Mario

L'evento, promosso dallo stesso municipio e dedicato al tema della mobilità sostenibile, avrà il suo centro nel quartiere di Monte Mario, che per l’occasione si trasformerà in una grande area pedonale e gli spazi urbani saranno aperti ad attività spontanee offerte dalle Associazioni del territorio.

Performance per grandi e piccoli realizzate dagli artisti di Monte Mario, assemblea pubblica sul progetto di riqualificazione del mercato di Piazza Thouar, storia del Parco dell’Insugherata raccontata dall’Ente Roma Natura, sono tra le attività in programma per potersi riappropriare degli spazi pubblici e sperimentare senso di comunità e condivisione.

L’appuntamento, aperto a tutti i cittadini, è per sabato 21 settembre a partire dalle ore 17.00.