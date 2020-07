Inaugurato il nuovo treno Rock: è il mezzo di trasporto più ecologico in Italia

E’ stato presentato Rock, il treno progettato e costruito da Hitachi Rail Italy per Trenitalia. Il mezzo, completamente assemblato nel nostro paese, è capace di ospitare 1400 persone, 700 delle quali sedute, e può raggiungere i 160 km/h. Ma il suo tratto distintivo è l’essere un mezzo green.

Un treno attento all'ambiente

I materiali scelti per realizzare il treno garantiscono una modesta impronta ecologica. Secondo Trenitalia, con i suoi 5 grammi di CO2 equivalente, Rock è “il mezzo di trasporto a minor impatto ambientale in Italia”. E’ costruito con materiali al 95% riciclabili ed utilizza a sua volta materie prime derivanti dal riciclo. Inoltre Rock si distingue per i bassi consumi per passeggero, “meno del 30% rispetto ai recenti veicoli circolanti in Italia”.

Le linee interessate

Il nuovo mezzo di trasporto, consegnato alla Regione, sarà impiegato sulle linee FL1 (Orte – Roma – Fiumicino Aeroporto) e FL3 (Roma – Cesano/Viterbo). E farà parte di una flotta che entro il 2024, con complessivi 72 nuovi treni, verrà completamente rinnovata. “Nel 2021 avremo la flotta regionale di treni più giovane del Paese” ha annunciato il presidente del Lazio Nicola Zingaretti, all’arrivo del nuovo treno.

La soddisfazione della Regione

“Oggi – ha dichiarato il governatore – raggiungiamo un altro traguardo importante: abbiamo il trasporto regionale più puntuale d'Italia”. Un risultato a cui l'ente ha lavorato “onorando il vecchio contratto di servizio e sottoscrivendone uno nuovo molto ambizioso, perché oggi il Lazio – ha sottolineato Zingaretti – è un buon pagatore, è serio dal punto di vista finanziario”.

Dedicato ai giovani

L’arrivo del nuovo mezzo, è stato salutato come un buon auspicio. Zingaretti ha dichiarato di volerlo “dedicare alle nuove generazioni italiane, che ne hanno bisogno” anche perché “i ragazzi pagheranno di piu' gli effetti del nuovo Coronavirus in termini di debito pubblico e di formazione scolastica e anche di carenza di lavoro”. Il treno Rock, puntando su un basso impatto ambientale, rivolge lo sguardo al futuro. E diventa un mezzo in grado di trasportare, oltre ai 1400 passeggeri , anche un po' di ottimismo.