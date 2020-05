Test drive di NIU al nuovo Flagship Store dal 29 Maggio ai Parioli

"Roma è una città dove muoversi su mezzi a due ruote è una necessità, farlo rispettando anche l'ambiente, porterà benefici a tutti i romani", dice Francesco Zhou, Partner per l’ Italia dei NIU Flagship Store. Aggiunge “In questo periodo di emergenza dove spostarsi in sicurezza individualmente è un bisogno primario, vogliamo beneficiare i nostri clienti con uno speciale sconto mobilità del 10% per i primi 20 clienti, il giorno dell’ apertura. Per ringraziare la città che ci ospita e dare un contributo visibile alla sicurezza dei lavoratori romani”.

Tutti i veicoli NIU sono collegati alla APP Cloud NIU consentendo ai clienti di monitorare il proprio veicolo 24/7 tramite un'app Android / iPhone. Gli incentivi ECOBONUS statali e regionali, permette al cliente di avere uno sconto del 30% rottamando un vecchio modello termico. Un gran vantaggio per il cliente. Per organizzare un test drive, si può scrivere all'indirizzo romaparioli@niubilitytech.eu. opppure visitare il sito www.niustoreitalia.com