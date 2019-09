La Settimana Europea della mobilità è entrata nel vivo, con tante iniziative in programma nella Capitale. Anche nel IV Municipio non mancano gli appuntamenti e gli approfondimenti per sensibilizzare sul tema della mobilità sostenibile.

Lo Showroom della mobilità nel IV Municipio

In programma lo ''Showroom della mobilità elettrica e sostenibile”, una manifestazione che darà modo ai cittadini di provare alcuni degli ulrimi modelli elettrici ed ibridi di importanti aziende.

Lo showroom della mobilità elettrica e sostenibile nel IV Municipio è in programma per sabato 21 settembre, dalle 15 alle 20 con la pedonalizzazione di via Tiburtina da via Morello a via Cave di Pietralata.

Come l'assessore all'urbanistica del IV Municipio Andrea Mariotti scrive su Facebook, l'evento "Sarà l'occasione di confrontarsi con le esperienze di privati cittadini che esporranno i propri veicoli di serie o auto-costruiti". Sarà allestito anche uno spazio per conoscere le offerte del Car Sharing Comunale ed è previsto anche uno stand per animare la curiosità dei piu piccoli con dimostrazioni scientifiche legate al tema dell'energia rinnovabile e del funzionamento dei motori elettrici.