Settimana Europea della Mobilità, gli eventi nel V Municipio

Da lunedì 16 settembre, anche a Roma, è entrata nel vivo la Settimana Europea della Mobilità, con tanti eventi nella Capitale. Fito calendario di appuntamenti anche nel V Municipio, dove, fino a sabato 21 ci sarà “Show room della mobilità sostenibile”.

Show room della mobilità sostenibile nel V Municipio

Presso le stazioni della metro C saranno presenti stand informativi dove, grazie all’aiuto di produttori e commercianti, si potranno provare gratuitamente mezzi innovativi e tecnologici per la mobilità sostenibile (es. bici elettriche, auto elettriche ecc).

Ciclo-passeggiata a Centocelle

Sabato 21 settembre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ciclo-passeggiata per le vie di Centocelle e cerimonia di premiazione della seconda edizione del “Premio Mario Caldaro”, in ricordo dell’artigiano del quartiere che si impegnò a livello sociale e sportivo nella diffusione dell’uso della bici. Durante l’evento, che si terrà presso Piazza San Felice da Cantalice, le persone che hanno presentato in queste settimane i tre progetti migliori sull’ambiente e sulla mobilità sostenibile verranno premiati. In palio una bicicletta, uno skateboard e dei pattini in linea.

Via marcianise, Via della qualità e della sostenibilità

Sabato 21 settembre dalle ore 8 alle ore 22 via Marcianise si trasformerà in “Via della qualità e della sostenibilità”. La strada verrà chiusa al traffico nel tratto compreso da via Aquilonia a viale Partenope per promuovere la pedonalizzazione, riducendo l’inquinamento acustico e atmosferico, migliorando la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici.

Ciclo-passeggiata lungo la via francigena

Domenica 22 settembre dalle ore 9 alle ore 13 “Ciclopasseggiata lungo la via Francigena”. Il Municipio fornirà delle bici elettriche che permetteranno di percorrere vari punti d’interesse in un tracciato che andrà da Porta Maggiore alla zona archeologica di Gabii.