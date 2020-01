Al derby in bici o con lo scooter elettrico, la Roma lancia la sfida: un nuovo modo per raggiungere l'Olimpico

Raggiungere lo stadio Olimpico in bici, taxi, autobus o scooter elettrici. Una novità che i tifosi potranno già iniziare ad usufruire dal 26 gennaio in occasione del derby Roma-Lazio. Per i tifosi giallorossi, sono anche previsti sconti e agevolazioni grazie al progetto Easy Mobility lanciato e presentato oggi dalla As Roma.

Un programma ambizioso che ha come mission quella di facilitare gli spostamenti dei tifosi romanisti in occasione delle gare casalinghe all'Olimpico.

"Questo progetto è la dimostrazione di come il club sia alla continua ricerca di partnership strategiche che hanno l'obiettivo di alleggerire e migliorare le problematiche legate alla mobilità dei nostri tifosi nel giorno della gara – ha affermato Francesco Calvo, COO di AS Roma -. Grazie a Easy Mobility i nostri tifosi avranno più soluzioni a loro disposizione per raggiungere facilmente lo stadio, in maniera del tutto funzionale ed ecologica".

All'Olimpico, secondo i dati del Coni, solamente il 15% dell'utenza arriva con mezzi pubblici. "La Roma ha voluto aggregare una sei player (BusForFun, Moovit, WeTaxi, Jump By Uber, eCooltra ed E-Gap) per migliorare l'esperienza stadio ai propri tifosi, senza dimenticare l'aspetto fondamentale della tutela ambientale", ha concluso Calvo. Grazie infatti alle partnership siglate chi andrà all'Olimpico avrà accesso a servizi dedicati, potendo godere di sconti e agevolazioni esclusive.

I mobility partner infatti potranno usufruire di aree di sosta adiacenti lo stadio, messe a disposizione grazie alla collaborazione con Coni Sport e Salute, per poter offrire servizi premium ai tifosi che si recheranno così allo stadio in maniera più veloce, sostenibile ed evitando i disagi delle estenuanti ricerche di parcheggio.

Grazie a Moovit sarà possibile monitorare in tempo reale, tramite app, tutte le soluzioni per raggiungere lo stadio Olimpico nel minor tempo possibile. "Andremo a fornire una serie di notifiche in tempo reale su bus e metro. Non solo perché saremo vicini ai tifosi della Roma accompagnandoli anche in trasferta", sottolinea Samuel Sed Piazza direttore della partnership europee di Moovit.

Jump By Uber, da parte sua, "predisporrà un servizio di biciclette elettriche, con pedalata assistita, con parcheggio in prossimità dello stadio per permettere ai tifosi di percorrere l'ultimo tratto del percorso in modo del tutto green e con sconti dedicati", come ha sottolineato Fabio Stefani General Manager dell'azienda.

"Con eCooltra - servizio di scooter sharing - sarà possibile raggiungere lo stadio a bordo di un mezzo 100% elettrico, a tariffe scontate, avendo la possibilità di parcheggiare in spazi riservati nei pressi dello stadio", ha aggiunto Oriol Marimón direttore esecutivo di eCooltra.

E, per assecondare questo tipo di servizio, ci sarà anche E-Gap, presente con l'head marketing Francesco De Meo: "Siamo un servizio di ricarica on demand per veicoli elettrici, offriamo la possibilità a chi decide di recarsi allo stadio con l’auto elettrica, di ricaricarla durante la partita. Per un periodo limitato il servizio sarà completamente gratuito, a seguire avrà tariffe agevolate".

E chi non vuole prendere bici o scooter elettrico? Poco male. "WeTaxi godrà di un’area di sosta a ridosso dello stadio per il carico e lo scarico dei passeggeri. Tramite la app sarà semplice e agevole prenotare le auto, raggiungere il punto di incontro, sapendo subito quanto spendi", evidenzia il Ceo Massimiliano Curto mentre BusForFun "garantirà fino a sei tratte, da tutta l’area metropolitana di Roma fino a un’area di parcheggio dello stadio Olimpico. Il servizio sarà accessibile con un biglietto a/r a prezzo ridotto", conclude il Co-Founder dell'azienda Davide Buscato.