Helbiz, prima mezz'ora di monopattini e bici in sharing gratuita grazie a Telepass

Roma sale sui monopattini ed incentivare l'utilizzo dei mezzi di Helbiz c'è che anche Telepass. Grazie alla partnership con il gruppo Telepass, sarà possibile usufruire dei mezzi Helbiz, attraverso l’app Telepass Pay che offre per tutto il 2020 i primi 30 minuti di corsa gratuiti.

“Riteniamo fondamentale incentivare le nuove forme di micromobilità in sharing, che possono rendere gli spostamenti nei grandi centri urbani più sostenibili e sicuri, per questo abbiamo deciso attraverso Telepass Pay di mettere a disposizione dei cittadini romani la prima mezz’ora di utilizzo di bici e monopattini gratuita”, ha dichiarato Gabriele Benedetto, Amministratore Delegato di Telepass. “Continuiamo a costruire, insieme a società innovative come Helbiz e a importanti amministrazioni pubbliche come Roma la principale piattaforma di servizi per la mobilità”.

Il principio di funzionamento del servizio dei monopattini in sharing ricalca quello del bike sharing avviato con la bicicletta a pedalata assistita Greta: si scarica l’applicazione mobile gratuita di Helbiz (gratuita su smartphone Android e iOS), si localizza il mezzo più vicino e lo si sblocca mediante la scansione di un codice QR situato sul manubrio. La tariffa è la medesima di quella applicata in tutte le città d’Italia: 1€ per lo sblocco iniziale + 0,15€ al minuto per la corsa. A ciò si aggiunge la possibilità di usufruire di una vantaggiosa tariffa flat - Helbiz UNLIMITED al costo di 29.99 euro al mese - che permette di effettuare un numero di corse giornaliere illimitato della durata di 30 minuti (a distanza di almeno 20 minuti l’una dall’altra).