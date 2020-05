A Roma anche i monopattini in sharing di Lime: "Puntiamo sugli abbonamenti, ecco come salvaguardiamo il decoro"

Un nuovo operatore si appresta a conquistare il mercato della micromobilità elettrica in sharing. Dal 30 maggio infatti, nella Capitale, inizieranno a circolare anche mille mezzi di LIME. Un matrimonio, quello con la città eterna, che era stato annunciato. E di cui Alessio Raccagna, Government Affairs Senior Manager dell’azienda, ha fornito alcune anticipazioni a Romatoday.

Raccagna, adesso è ufficiale. La vostra multinazionale sbarca nella Capitale

Sì è vero. Siamo già presenti in altre città in Italia, come Torino, Rimini e Verona. Ed è vero anche che siamo una multinazionale, ma con una spiccata propensione al locale. Cerchiamo infatti di fornire un servizio che sia in linea con le esigenze delle singole città.

Che tipo di mezzo mettete a disposizione dei romani?

I nostri monopattini non si trovano sul mercato, sono realizzati su misura per la nostra azienda. Quelli che metteremo a disposizione della Capitale rappresentano un modello di ultima generazione, con ammortizzatori e ruote adatte alle strade di Roma. Le ruote, in particolare, sono più grandi perché misurano 10 pollici.

E per quanto riguarda la velocità e la batteria?

La velocità è quella stabilita dalla legge, di 25km/h. Per quanto riguarda la batteria, ha un’autonomia di 40-50 chilometri. Ma è sempre possibile verificarne lo stato. Abbiamo infatti dotato i mezzi di un ampio display, più completo del passato, che fornisce aggiornamenti costanti sul livello della carica.

Come funziona e quanto costa il vostro servizio?

Bisogna scaricare la nostra app che consente d’individuare il mezzo più vicino. Con il QR Code invece si sblocca il monopattino. Per quanto riguarda le tariffe, il costo dello sblocco è di un euro, quello invece di utilizzo è di 25 centesimi al minuto. Però siamo lieti di annunciare tre diversi abbonamenti, che lanceremo in occasione dell’inaugurazione. Possiamo sicuramente anticipare che saranno disponibili abbonamenti settimanali, mensili e trimestrali.

I mezzi in condivisione con la modalità del flusso libero, in passato, hanno mostrato un limite evidente. Potevano essere lasciati ovunque, anche davanti ai monumenti. Avete preso degli accorgimenti al riguardo?

Noi abbiamo deciso d’individuare delle zone 'no lock'. Parliamo di Villa Borghese, ma anche del Tempio di Adriano, di Piazza di Pietra. Delle strade intorno a via del Babbuino e Piazza del Popolo. Saranno no lock anche via del Pellegrino, Campo dei Fiori e Piazza Navona. Significa che lì si può accedere con il monopattino ma non lo si può lasciare.

C'è un'altra domanda che vorremmo porle. Nelle città in cui siete già presenti, in questa fase 2 del nuovo Coronavirus, state riscontrando un incremento nell'uso del monopattino?

Direi che è cambiata la modalità di utilizzo. In termini assoluti non siamo ancora ai livelli pre-covid perché molte persone, con lo smart working, limitano i propri spostamenti. Però abbiamo notato che viaggiano per più tempo con i nostri monopattini e questo probabilmente è dovuto al fatto che si ricorre unicamente a questo mezzo per distanze che, prima, venivano coperte ricorrendo anche all’impiego dei mezzi pubblici.

Tra l’altro, in prospettiva, è ipotizzabile che questo tipo di utilizzo conosca un ulteriore accelerazione. Come sa la Capitale sta realizzando delle ciclabili transitorie...

Certo, per noi l’investimento sulla rete infrastrutturale rappresenta un aspetto molto importante. Direi che è fondamentale andare in quella direzione anche per consentire di usare il monopattino in totale sicurezza. Quindi ben venga il piano di piste ciclabili e tutte le iniziative che facilitano gli spostamenti di mezzi destinati alla mobilità sostenibile.