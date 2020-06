Enel X stringe un accordo con E-GAP: la ricarica è on demand anche su Juicepass

Una sinergia capace di mettere a sistema tre dei principali operatori per l'alimentazione della mobilità elettrica. Enel X, E-GAP e JuicePass insieme per vivere la mobilità elettrica in assoluta tranquillità.

Grazie all’accordo siglato tra Enel X e E-GAP, i clienti JuicePass potranno accedere direttamente dalla app alle offerte del primo operatore ad avere lanciato i servizi di ricarica on-demand. Molto semplicemente, al cliente che si trova nella necessità di ricaricare la propria auto, ma non ha autonomia sufficiente per raggiungere la stazione di ricarica Enel X più vicina, sarà sufficiente aprire l’applicazione JuicePass per entrare automaticamente nel mondo di E-GAP. Il servizio è al momento disponibile a Milano e a Roma, ma sarà presto esteso in altre città italiane.

Accedendo all’area dedicata, il cliente potrà scegliere la tariffa – Small, Medium o Large – più adeguata alle sue necessità e richiedere l’intervento di un van di E-GAP in grado di raggiungerlo e fornire la carica necessaria in qualsiasi luogo all’interno dell’area operativa. Attraverso l’applicazione sarà inoltre possibile seguire in tempo reale l’arrivo del van, grazie alla visualizzazione dello stato della richiesta.

“Grazie alla partnership con E-GAP ci impegniamo non solo a dotare il territorio di una rete capillare di stazioni di ricarica, piano ambizioso di Enel X già in atto da diversi anni, ma vogliamo portare ai nostri clienti tutta l’energia necessaria a ricaricare le batterie, qualora si trovino nell’impossibilità ad accedere ad una stazione di ricarica: diamo così la possibilità di vivere la mobilità elettrica senza pensieri”– dichiara Alberto Piglia, Responsabile e-Mobility Enel X – “La grande diffusione della mobilità elettrica è segno della sempre maggior attenzione alla sostenibilità ed è già oggi l’unica alternativa per muoversi nel pieno rispetto dell’ambiente.”

“Lo sviluppo della mobilità sostenibile passa attraverso la creazione di una rete di servizi che soddisfino, con sempre più attenzione, le esigenze quotidiane delle persone. L’obiettivo è garantire un’esperienza della mobilità green semplice e immediata. Per fare ciò, la cooperazione tra gli operatori diventa la leva principale per accelerare la diffusione delle auto elettriche sul territorio - commenta Francesco De Meo, Head of Marketing di E-GAP - “Siamo entusiasti della partnership con Enel-X e di contribuire ad ampliare ulteriormente un’offerta di ricarica già vasta, rispondendo alle necessità di una clientela sempre più esigente e attenta alla comodità”

Per celebrare questa nuova partnership, Enel X offrirà la prima ricarica con E-GAP ai primi 400 clienti che utilizzeranno il codice promo che riceveranno via mail, e che così potranno usufruire di un intervento gratuito a scelta tra le tariffe di E-GAP Small, Medium e Large.