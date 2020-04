La Fase 2 della mobilità: in arrivo incentivi per l’acquisto di bici, bike elettriche e monopattini

Mancano pochi giorni all'inaugurazione della cosiddetta fase 2. Dal 4 maggio in molti torneranno a muoversi per la Capitale con mezzi pubblici o mezzi propri. Mentre si cercano delle misure per regolare il flusso dei passeggeri su autobus e metro, si punta sempre più l'attenzione sui mezzi eco-sostenibili, in particolare bici e monopattini.

Mobilità eco-sostenibile protagonista della fase 2 "romana"

Già prima dell'emergenza sanitaria, la Capitale aveva posto l'attenzione sui mezzi eco-sostenibili. In molti parlavano di monopattini e bici elettriche nel futuro di Roma. Il Coronavirus sembrerebbe aver accelerato i tempi e posizionato, ancor di più, la lente d'ingrandimento delle istituzioni su tali mezzi di trasporto, tanto che si inizia a parlare di possibili incentivi.

La Sindaca Raggi, intervenuta a “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus, alcuni giorni fa, ha affermato che per evitare che le città sia invase dalle auto, si sta lavorando per privilegiare il trasporto con bici e monopattini: "Stiamo realizzando corsie ciclabili, stiamo pensando di dedicare le controlaterali delle strade grandi alla ciclabilità. Vogliamo incentivare la mobilità dolce anche incentivando l'acquisto di bici elettriche. Dobbiamo scoraggiare il traffico privato perchè, con il trasporto pubblico che dovrà limitare le presenze, rischiamo di essere invasi dalle auto"..

Nel prossimo decreto legge incentivi per bici e monopattini

A tornare sull'argomento, in un'intervista al Corriere della Sera, è stata la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, la quale ha parlato di possibili incentivi per l'acquisto di questi mezzi di trasporto: "Modificheremo il codice della strada per consentire l’apertura di piste ciclabili in via transitoria anche solo con segnaletica orizzontale e anticiperemo risorse. E nel prossimo decreto legge ci saranno incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini", ha affermato la ministra.

Con i mezzi che viaggeranno al massimo con il 50% dei posti occupati - come la ministra ha sottolineato - e con "regole chiare nelle stazioni dei mezzi pubblici”, con percorsi segnalati, distanziamento sociale e tutte le misure di sicurezza necessarie, proprio monopattini e bici potrebbero essere la soluzione per decongestionare bus e metro ed evitare il proliferare dei contagi.

E in attesa di possibili incentivi da parte del Governo, Roma punta su nuove piste ciclabili, come il presidente della commissione Trasporti Enrico Stèfano ha affermato a Romatoday e pubblicherà a breve un avviso pubblico per i monopattini sharing, pronti ad approdare nella Capitale.