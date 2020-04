Car Sharing, il Comune prova a fare marcia indietro: zero canone, ma per ora è solo un vuoto annuncio

Zero canone per le aziende di car sharing a Roma. Il Comune, alle prese con la riorganizzazione del trasporto pubblico nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus, potrebbe fare un passo indietro e azzerare la tassa che gli operatori pagano per ciascuna auto in condivisione in “servizio” nella Capitale. Oltre duemila le vetture in sharing in città: 1200 euro l’anno per ogni auto la cifra che le aziende versano nelle casse del Campidoglio.

Zero canone per car sharing

Una somma alla quale il Comune potrebbe rinunciare. Una risposta alle proteste degli operatori che, con i consumi ridotti del 90% nel pieno della pandemia avevano chiesto la sospensione del canone, ma anche e soprattutto un modo per alleggerire la pressione sul trasporto pubblico cittadino. Dal 4 maggio sui mezzi pubblici si viaggerà in numero ridotto per garantire il distanziamento sociale ed evitare così la diffusione del contagio da Covid-19, perciò il Campidoglio studia come rafforzare la sharing mobility per non portare al collasso bus, metro e stazioni.

Car sharing: "Su azzeramento canone nessuna novità"

Azzerando il canone, questa è la previsione, l'offerta dovrebbe aumentare in maniera considerevole anche con l'ingresso di nuovi operatori e coprire anche quelle zone della città, in particolare le periferie, che attualmente non sono servite.

Dunque il Comune punta ad accordi con le imprese per avere più mezzi e in più quartieri, magari a costi contenuti. A Palazzo Senatorio, a quanto si apprende, si lavora per togliere il canone “ma – segnala ANIASA, l’Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità contattata da RomaToday – di ufficiale non c’è ancora nulla se non quanto detto nell'ultima commissione. Il nostro auspicio è che ai proclami e le intenzioni segua davvero la concretizzazione di quanto annunciato sullo sharing”.