Incentivi bici e monopattini: in arrivo bonus fino a 500 euro

Nella Capitale iniziano a prendere forma le prime ciclabili transitorie ed è argomento caldo quello dell'utilizzo di bici e monopattini per ridurre il traffico e affrontare con il piede giusto la Fase 2 e le successive.

Già da giorni il ministro delle Infrastrutture e Trasporti aveva annunciato l'arrivo di incentivi per l'acquisto di mezzi sostenibili nelle grandi città e, lo scorso 6 maggio, prima nella commissione Trasporti della Camera e poi con un post sui social, lo ha confermato.

Il Bonus, come funziona

Il bonus intereserà i comuni con più di 50mila abitanti e sarà del valore massimo di 500 euro (pari al 70% della spesa di acquisto). Non sarà legato al reddito, dunque, e sarà valido per acquisto di biciclette tradizionali ed elettriche, monopattini, hoverboard, segway e monowheel.

Bisognerà attendere la formalizzazione del prossimo decreto per conoscere, nel dettaglio, come funzioneranno e come sarà possibile richiedere il bonus.