Auto elettriche: i migliori modelli a meno di 30mila euro

Le auto elettriche sono ormai sulla bocca di tutti. Se ne parla, si sottolineano i vantaggi di questo tipo di auto e sono sempre di più anche i romani interessati all'acquisto di una vettura eco-friendly.

La buona notizia è che oggi sul mercato è possibile trovare auto elettriche dal costo non esorbitante, che può inoltre essere ridotto grazie agli ecobonus introdotti dal governo; incentivi che garantiscono un risparmio significativo per l’acquisto delle auto elettriche, fino a 6.000 euro. Si tratta di auto elettriche che vantano costi di gestione sicuramente inferiori ai modelli tradizionali, a cui si aggiunge l’esenzione dal pagamento del bollo per i primi cinque anni.

Ecco 4 modelli di auto a batteria dalle buone prestazioni, dalle caratteristiche interessanti e dal prezzo contenuto: meno di 30mila euro. Modelli suggeriti anche per l'utilizzo in città.

Renault Zoe

Da poco rinnovata nello stile e nella tecnologia, la Renault Zoe vanta una nuova batteria da 52 kWh, sufficiente per un'autonomia di 400 km. City car elettrica dalla linea elegante e moderna, acquistabile a partire da 25.900 euro con batteria a noleggio (costo accumulatore 8.200 euro). Vettura disponibile con due diversi propulsori fino a 135 CV ed equipaggiata con ricarica fast in DC tramite connettore Combo CCS. Citiamo, infine, il display del conducente da 10” e il sistema multimediale Easy Link con radio DAB e display touch da 7 pollici.

Smart EQ fortwo

La Smart Fortwo EQ, è una compatta city car elettrica con autonomia fino a 159 chilometri. Vettura, disponibile anche nella variante cabrio e Forfour a quattro porte, che ora presenta un design rinnovato per esterni e plancia con un nuovo sistema di infotainment dotato di schermo da 8 pollici e compatibilità con Apple CarPlay. La Smart Fortwo EQ è attualmente acquistabile ad un prezzo di listino di 24.368 euro.

Opel Corsa-e

Proseguiamo la nostra rassegna con la Corsa-e, una compatta elettrica dal look accattivante, acquistabile nella variante base Selection a 29.900 euro. Corsa-e offre un'autonomia fino a 330 km, con ricarica rapida all'80% in soli 30 minuti. Auto elettrica con a bordo le più recenti tecnologie come il cruise control adattivo, fari intelligenti e Active Lane Positioning che mantiene l’auto al centro della propria corsia.

Peugeot e-208

Concludiamo la nostra rassegna con la Peugeot e-208 realizzata sulla nuova piattaforma modulare CMP, capace di ospitare un pacco batterie da 50 kWh. L'autonomia massima, nel ciclo WLTP, raggiunge i 340 km con una ricarica, effettuabile con potenze massime di 100 kW (80% in mezz'ora). Il suo motore elettrico sviluppa una potenza massima di 136 CV e una coppia di 260 Nm, con un 0-50 km/h in 2,8 secondi e uno 0-100 km/h in 8,1 secondi. La Peugeot e-208 ha un prezzo di listino di circa 26.300 euro.

