"Bike to work", andare al lavoro in bici a Roma è possibile?

Un post-Covid all'insegna della mobilità green quello che istituzioni e cittadini vorrebbero per Roma. Complici il bonus mobilità, che dà interessanti incentivi a chi vuole acquistare un mezzo di trasporto eco-friendly e i lavori per la realizzazione di nuove e numerose piste ciclabili a Roma.

Se fino a qualche mese fa, autobus e metro erano i mezzi prediletti dai romani per recarsi sul luogo di lavoro, oggi sempre maggiore attenzione viene rivolta a biciclette e monopattini. In molti negozi specializzati i mezzi green sono andati a ruba, eppure sono ancora tante le perplessità sulla reale possibilità di recarsi al lavoro a Roma sulle due ruote (tradizionali o elettriche).

Si può davvero andare al lavoro in bici o in monopattino a Roma?

Chi già lo faceva prima del Covid, nonostante Roma non fosse propriamente una città a misura di ciclisti, lo conferma. E, in questi giorni, in città si vedono molti più mezzi ecosostenibili in giro, segno che tanti si stanno facendo influenzare da questa corrente "green".

A dedicare uno spazio al chiacchierato argomento è stato Pietro Franzese attraverso il suo canale Youtube. Un cicloturista, molto social, che ha spiegato, grazie alle testimonianze di 10 romani, che andare in bici al lavoro è possibile anche nella Capitale. Franzese ha cercato di rispondere alle domande più frequenti, tra cui "Mi muovo bene in macchina, perché dovrei prendere la bici?". Oppure: "Come faccio ad andare in bici se le strade sono dissestate?". "Come faccio ad arrivare ordinato e impeccabile sul posto di lavoro?".

In sintesi, ciò che è emerso dal video pubblicato sul canale Youtube di Pietro Franzese è che, anche se Roma è molto più grande di altre città del Nord Italia o del Nord Europa dove l'uso della bici è all'ordine del giorno, muoversi con dei mezzi green può far apprezzare ancora di più la nostra città. Che, chiedendo aiuto alle comunità di ciclisti romane, è possibile individuare i percorsi migliori per arrivare al lavoro, poter calcolare i tempi di percorrenza e, dunque, arrivare in ufficio con qualche minuto di anticipo per potersi sistemare, se necessario. Che, con alcuni accorgimenti - che ai principianti potrebbero sembrare strani - è facile e sicuro pedalare anche nel traffico romano.

Di seguito il video con 10 consigli, da 10 romani che fanno "Bike to work" tutti i giorni: