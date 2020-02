Strisce Blu: le auto ibride parcheggiano gratis?

Le auto ibride possono parcheggiare all'interno delle strisce blu senza pagare la tariffa prevista per le altre vetture? Sì. La normativa vigente (DGC 257, 281 e 299 dell'anno 2008), infatti, riserva ai titolari di vetture a trazione elettrica e ibrida la facoltà di sostare gratuitamentein tutte le aree tariffate (cd. strisce blu).

Come riporta il sito romamobilita.it, non è necessario esporre alcun contrassegno identificativo, poiché il riconoscimento delle caratteristiche del mezzo è a cura degli ausiliari al traffico addetti al controllo.

Per i veicoli ibridi è sufficiente inserire la targa attraverso la procedura on-line il mezzo verrà autorizzato in maniera tale che gli ausiliari del traffico possano riscontrare tale diritto in fase di controllo.

Per i veicoli ibridi con targhe straniere o appartenenti al Corpo Diplomatico è necessario comunicata la targa del veicolo via e-mail a pubbliciserviziZTL@romamobilita.it.

Per maggiori informazioni: https://romamobilita.it/