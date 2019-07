La revisione auto è una tappa fissa (e obbligata) per ogni automobilista. Farla è necessario e importante per tenere sotto controllo la propria vettura, noché per evitare una multa molto salata. Ma ogni quanto va fatta la revisione? E a chi ci si può rivolgere nel proprio quartiere?

In questa guida rispondiamo alle domande più comuni e diffuse sulla revisione auto, consigliandovi anche alcuni indirizzi su dove fare la revisione auto a Talenti e dintorni.

Revisione auto: ogni quanto farla

Primo dubbio al quale rispondiamo è: quando fare la revisione. La normative obbliga ogni automobilista a fare la revisione dopo 4 anni dalla prima immatricolazione. Tutte le vetture immatricolate da oltre 4 anni, invece, dovranno effettuare la revisione periodicamente ogni 2 anni.

Revisione: chi deve farla

Prestate attenzione a questo punto, perchè non tutti sanno che la revisione auto non è un obbligo che hanno soltanto i conducenti di automobili. Devono sottoporre il proprio mezzo a revisione i proprietari di tutti gli autoveicoli, compresi autocaravan, ciclomotori e motocicli. Per i veicoli che hanno più di 9 posti, invece, la revisione è obbligatoria ogni anno. Stesso discorso vale anche per taxi, per NCC, per autobus, autocaravan e rimorchi, autoambulanze e per tutti i mezzi di trasporto di massa superiore ai 3500 kg.

Che cos'è il certificato di revisione

Il 31 marzo 2019 è stata emessa una nuova normativa sulla revisione auto, che ha inserito l'obbligo di consegna, da parte dei centri di revisione, del cosiddetto certificato di revisione, un documento che contiene tutti i dati identificativi della vettura, compresi i chilometri, proprio per tentare di fermare le frodi nazionali ed europee sul chilometraggio.

A chi rivolgersi per fare la revisione auto

E' possibile revisionare la propria autovettura presso la Motorizzazione Civile oppure ad un'officina autorizzata. Se si sceglie di rivolgersi alla Motorizzazione, è necessario presentare domanda su modello TT2100 (reperibile online o presso gli uffici della Motorizzazione), pagare un bollettino di 45 euro, possedere la carta di circolazione originale e prenotare la revisione. Se, invece, si vuole fare la revisione presso una delle officine autorizzate vicine, basta prendere appuntamento, ma cambia la tariffa: con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, il costo della revisione presso le officine ammonta a 66,88 euro (45 per la revisione, 9,9 euro di IVA, 10,20 per i diritti DTT e 1,78 per il versamento).

Dove fare la revisione auto a Talenti e dintorni

Ecco di seguito un elenco di indirizzi a cui potersi rivolgere in zona Talenti (e quartieri limitrofi) se si deve fare la revisione auto:

Garage Nomentano, via Nomentana 929 E

Cartest, Centro Revisioni Talenti, via Ortezzano 10 (Bufalotta)

Casati auto, piazza Ottaviano Vimercati 55

MDS auto, via Zanardini 7