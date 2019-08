Dove fare la revisione auto in zona Eur

La revisione auto è un appuntamento da cui nessun automobilista può scappare. Farla periodicamente è obbligatorio, oltre che importante per controllare il buon funzionamento della vettura. Ma ogni quanto va fatta? E a chi ci si può rivolgere per una revisione fatta a regola d'arte con un prezzo che rispetti i parametri?

In questa guida vi diamo tutte le informazioni utili sulla revisione auto, più qualche suggerimento su dove farla all'Eur e dintorni.

Revisione auto: ogni quanto bisogna farla

La prima revisione di un veicolo nuovo va fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione. Tutte le vetture immatricolate da oltre 4 anni, invece, dovranno effettuare la revisione periodicamente ogni 2 anni.

Revisione: chi deve farla

Tutti gli autoveicoli devono fare la revisione, quindi non solo automobili, ma anche autocaravan, ciclomotori e motocicli. Per i veicoli che hanno più di 9 posti, invece, la revisione va fatta ogni anno. Stesso vale per taxi, NCC, autobus, autocaravan e rimorchi, autoambulanze e per tutti i mezzi di trasporto di massa superiore ai 3500 kg.

Che cos'è il certificato di revisione

La normativa del 31 marzo 2019 ha introdotto l'obbligatorietà della consegna del certificato di revisione. Si tratta di un documento che deve essere rilasciato dai centri di revisione, dalla Motorizzazione e da Aci ai proprietari delle vetture revisionate. Documento che contiene tutti i dati identificativi della vettura, compresi i chilometri, proprio per tentare di fermare le frodi nazionali ed europee sul chilometraggio.

A chi rivolgersi per fare la revisione auto

Per revisionare la propria vettura ci si può rivolgere alla Motorizzazione Civile oppure ad un'officina autorizzata. Se si sceglie di rivolgersi alla Motorizzazione, è necessario presentare domanda su modello TT2100 (reperibile online o presso gli uffici della Motorizzazione), pagare un bollettino di 45 euro, possedere la carta di circolazione originale e prenotare la revisione. Se, invece, si vuole fare la revisione presso una delle officine autorizzate vicine, basta prendere appuntamento, ma cambia la tariffa: con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, il costo della revisione presso le officine ammonta a 66,88 euro (45 per la revisione, 9,9 euro di IVA, 10,20 per i diritti DTT e 1,78 per il versamento).

Dove fare la revisione in zona Eur

Ecco di seguito una lista di indirizzi a cui potersi rivolgere per fare la revisione in zona Eur:

Officina Frattini, via dell’Arte 87 - 06.5926567 - info@officinafrattini.it

Luca Tesse Gomme, v.le del Tintoretto, 380 (angolo via Baldovinetti) - 06.5035643

Autofficina Ridolfi e Rocchi, via Luca Gaurico 213 - 06.5191772 - info@ridolfierocchi.it

Eur Car Centro Revisioni, via del Cappellaccio 132 - 06.54218017

Centro Auto Eur Mostacciano, via Guglielmo Pallavicini 25 - 06.5290709