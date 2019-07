La revisione auto è uno dei doveri degli automobilisti. Va ripetuta periodicamente e c'è una regolamentazione ben precisa riguardo alla revisione delle autovetture.

Ogni quanto va fatta la revisione auto? Chi ha questo obbligo? A chi rivolgersi nel proprio quartiere? Se sono queste le domande che vi attanagliano, in questa guida troverete le risposte, più qualche indirizzo su dove fare la revisione auto a Centocelle.

Revisione auto: ogni quanto farla

Partiamo con il dubbio più diffuso tra i conducenti e cioè "Quando fare la revisione". La normativa dice che la prima revisione di un veicolo nuovo va fatta dopo 4 anni dalla prima immatricolazione. Tutte le vetture immatricolate da oltre 4 anni, invece, dovranno effettuare la revisione periodicamente ogni 2 anni.

Revisione: chi deve farla

Attenzione, perché non solo gli automobilisti hanno l'obbligo di fare la revisione della propria auto. Devono sottoporre il proprio mezzo a revisione i proprietari di tutti gli autoveicoli, compresi autocaravan, ciclomotori e motocicli. Per i veicoli che hanno più di 9 posti, invece, la revisione è obbligatoria ogni anno. Stesso discorso vale anche per taxi, per NCC, per autobus, autocaravan e rimorchi, autoambulanze e per tutti i mezzi di trasporto di massa superiore ai 3500 kg.

Che cos'è il certificato di revisione

La normativa emessa il 31 marzo 2019 riguardo alla revisione auto, ha inserito l'obbligo di consegna, da parte dei centri di revisione, del cosiddetto certificato di revisione, un documento che contiene tutti i dati identificativi della vettura, compresi i chilometri, proprio per tentare di fermare le frodi nazionali ed europee sul chilometraggio.

A chi rivolgersi per fare la revisione auto

Per revisionare la propria vettura ci si può rivolgere alla Motorizzazione Civile oppure ad un'officina autorizzata. Se si sceglie di rivolgersi alla Motorizzazione, è necessario presentare domanda su modello TT2100 (reperibile online o presso gli uffici della Motorizzazione), pagare un bollettino di 45 euro, possedere la carta di circolazione originale e prenotare la revisione. Se, invece, si vuole fare la revisione presso una delle officine autorizzate vicine, basta prendere appuntamento, ma cambia la tariffa: con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, il costo della revisione presso le officine ammonta a 66,88 euro (45 per la revisione, 9,9 euro di IVA, 10,20 per i diritti DTT e 1,78 per il versamento).

Dove fare la revisione auto a Centocelle

Di seguito alcuni indirizzi su dove fare la revisione della propria auto in zona Centocelle e limitrofe:

Centro Revisioni Silvi, via dei Glicini 5B

Renzo Valentini, via dei Gelsi 159

Autoscuola Giulia, via dei Platani 36

Zara Auto, piazza delle Iris 18/A