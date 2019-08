Come pulire l'auto al ritorno dalle vacanze, per rimuovere sabbia e sporco

Non solo la casa, anche l'auto, al ritorno dalle vacanze, ha bisogno di essere coccolata e pulita a dovere. Soprattutto se si proviene da una lunga permanenza al mare, la vettura sarà sporca sia esternamente che internamente. La carrozzeria risulterà opaca, impolverata, macchiata, mentre l'abitacolo e il portabagagli saranno con molta probabilità pieni di sabbia, terra e cartacce e immondizia accumulata durante il viaggio (scontrini, carte di merendine, bottigliette d'acqua, etc.).

Insomma, a ferie finite, è proprio tempo di prendersi cura dell'auto che ci ha fedelmente accompagnato per tutta l'estate. Ma quali sono i segreti per pulire in profondità l'auto dopo le vacanze? Vi diamo alcuni suggerimenti qualora vogliate avventurarvi nel lavaggio e nella pulizia interna fai da te.

Eliminare l'immondizia dall'abitacolo

Primo step: buttare tutte le cose superflue presenti all'interno dell'auto (abitacolo, portabagagli, cassetti e scomparti vari). Eliminate le bottiglie di plastica vuote, gli scontrini, le carte, i fazzoletti che da settimane giacciono in quegli angoli dell'auto rendendola disordinata e trascurata. Prima di procedere con la rimozione della polvere e dello sporco è necessario che la macchina sia perfettamente in ordine.

Eliminare la polvere e lo sporco

A questo punto è necessario rimuovere tutta la polvere, la sabbia, lo sporco presente all'interno della vettura, facendola arieggiare. Aprite, dunque, tutti i finestrini e anche il portellone posteriore. Rimuovete i tappetini, sgrullateli bene, puliteli con un panno umido e un po' di sgrassatore e lasciateli asciugare all'aria. A questo punto rimediate un'aspirapolvere per auto (occorrerà un tubo estensibile e una bocchetta in grado di raggiungere tutti gli angoli per una pulizia profonda) che porti via briciole, terriccio, sabbia e di elimini tutta la polvere accuulata. Passate l'aspirapolvere con accortezza a terra e anche sui sedili e tra le cinture di sicurezza, non dimenticate di aspirare il portabagagli dove, sicuramente, si sarà accumulata molta sabbia, terra e polvericcio.

Se volete rinfrescare e profumare la vostra automobile, prendete un panno, bagnatelo con acqua calda, aggiungete un detergente o uno sgrassatore delicato, strizzatelo benissimo e passatelo sul cruscotto, sul volante, sul cambio e, se necessario, anche sui sedili. Poi fate lo stesso con un panno umido (solo con acqua) per risciacquare.

Lavare la carrozzeria

Dopo aver svolto questi step, sarà il momento di lavare la carrozzeria. Avrete bisogno di una pompa d'acqua, di un detergente per auto, di una spugna, di un panno e, per finire di una crema lucidante. Iniziate bagnando la carrozzeria con la pompa (preferibilmente acqua calda), poi spargete il detergente aiutandovi con una spugna adeguata (che non graffi, mi raccomando!). Dopo aver passato accuratamente il sapone su tutta la superficie della vettura, riprendete la pompa: è il momento del risciacquo. Rimuovete con acqua calda tutta la schiuma formata dal detergente e asciugate bene la carrozzeria con un panno asciutto e morbido in microfibra. Nel caso in cui sulla carrozzeria ci siano dei graffi si possono utilizzare dei prodotti ceranti che potrete trovare nei negozi di accessori per auto, si tratta dei cosiddetti polish.

Ricordatevi di pulire ed asciugare bene anche finestrini e parabrezza. Infine, per dare un'ultimo tocco profumato ad un'auto tornata come nuova, potete spruzzare un deodorante a lunga durata oppure scegliere tra i tanti deodoranti per auto in commercio.

Prodotti per lavare auto a Roma

Se avete bisogno di guanti, panni, detergenti, deodoranti e altri prodotti per un lavaggio accurato dell'auto, al ritorno dalle ferie, ecco alcuni negozi a Roma dove rifornirvi:

Norauto

Leroy Merlin

Obi

Risparmio Casa

Anche alcuni grandi supermercati di Roma hanno delle aree dedicate ai prodotti per auto.