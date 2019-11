Obbligo pneumatici invernali e catene a bordo nel Lazio, le strade interessate

Come ogni anno, dal 15 novembre, scatta in tutta Italia l'obbligo di montare pneumatici invernali e di tenere le catene da neve a bordo. L'obbligo riguarda prevalentemente strade extraurbane e autostrade, regolarmente segnalate. Vale anche per il Lazio.

Come riporta l'ordinanza ufficiale emessa da Astral (Azienda Strade Lazio Spa), l'uso dei cosiddetti pneumatici invernali è prevista dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020. Piccola variante per le aree di montagna, nelle quali l'ordinanza invernale è in vigore dallo scorso 15 ottobre.

Pneumatici invernali e catene a bordo: cosa dice il codice della strada

La Direttiva Europea 92/23/CEE regola l'utilizzo degli pneumatici invernali e di catene a bordo anche in assenza di neve. Come riporta pneumaticisottocontrollo.it gli pneumatici invernali garantiscono aderenza e sicurezza senza dover applicare dispositivi supplementari di aderenza. Gli pneumatici invernali montati nella stagione fredda possono avere un codice di velocità inferiore a quello

previsto per il veicolo, ma non inferiore a Q (160 km/h) secondo le normative vigenti (in quest'ultimo caso, i veicoli devono avere una targhetta monitoria ben visibile al conducente, che mostri la massima velocità consentita per il tipo di pneumatici montati).

Ordinanza e sanzioni

Le ordinanze si applicano al di fuori dei centri abitati (ma i singoli Comuni possono applicare la stessa normativa anche nei centri abitati) sono segnalate da cartelli a norma e riguardano veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli ai quali è vietata la circolazione in caso di neve e ghiaccio. La sanzione amministrativa applicata a coloro che non rispettano le ordinanze invernali 2019-2020, va dai 41 euro ai 168 nei centri abitati, mentre su autostrada o strada extraurbana, varia da 84 a 335 euro.

Pneumatici 4 stagioni

E chi ha pneumatici 4 stagioni? Questo tipo di pneumatici è chiamato così perché è un ibrido tra gomma invernale e gomma estiva. Si tratta di una tipologia progettata per assicurare aderenza 365 giorni l'anno, dunque, con l'arrivo dell'inverno le auto con pneumatici "all season" possono continuare a circolare. L'importante è che si tratti di pneumatici omologati che riportino la dicitura M+S e che abbiano codici di carico e velocità uguali o superiori a quelli riportati nel libretto.

L'elenco delle strade del Lazio dove vige l'obbligo di pneumatici invernali e catene a bordo

Autostrada A24 Roma – Teramo: dal km 33,300 (Vicovaro – Mandela) al km 149.000 (Basciano – Villa Vomano): dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020;

Autstrada A14 tra Porto Sant’Elpidio e Poggio Imperiale dal 1 dicembre 2019 al 15 aprile 2020;

Autostrada A25 Roma – Pescara, tratto Svincolo di Torano – Pescara: dal km 73.671 (svincolo direzionale Torano) al km 196.000 (Pescara innesto A14): dal 15 novembre 2019 al 15 aprile 2020.

Strade statali: SS 4 via Salaria, dal km 97,000 al confine regionale con le Marche; SS 17 dell’Appennino Abruzzese, da Antrodoco al confine regionale con l’Abruzzo.

QUI L'ELENCO COMPLETO DELLE STRADE REGIONALI E PROVINCIALI INTERESSATE DALL'ORDINANZA