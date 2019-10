Motorizzazione civile: funzioni, competenze e dove si trovano gli uffici a Roma

La Motorizzazione civile svolge nel nostro Paese diverse funzioni. Per prima cosa si occupa di eseguire un controllo tecnico e amministrativo delle normative che regolano il trasporto civile. E' gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tramite uffici provinciali.

Gli uffici della Motorizzazione Civile

Gli UMC (Uffici Motorizzazione Civile) svolgono un'attività di coordinamento e di monitoraggio su vari settori a partire dai veicoli per quanto riguarda collaudi, revisioni e immatricolazione delle nuove auto. Per quanto riguarda i conducenti, rilascio patenti, consulenze e pareri tecnici alle Prefetture in materia di sospensione della patente. Infine la Motorizzazione rilascia il Certificato di Abilitazione Professionale (CAP), la Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) e il certificato di formazione professionale ADR.

La motorizzazione civile si occupa anche dell'autotrasporto di persone e cose, in particolare partecipa al Comitato Provinciale per l’Albo autotrasportatori e rilascia copie conformi delle licenze comunitarie. Si occupa anche della gestione delle autolinee di competenza stradale (attività istruttoria, autorizzativi e vigilanza per le autolinee di competenza statale) e del rilascio di autorizzazioni per gli autobus destinati a servizio di noleggio per l'impiego in servizio di linea.

Inoltre, partecipa alla Commissione provinciale per l’accertamento della capacità per l’attività di autotrasportatore per Conto di Terzi ed alla Commissione consultiva provinciale per il rilascio delle licenze in Conto Proprio.

Non dimentichiamo il settore della Navigazione. La Motorizzazione si occupa infatti anche delle attività di collaudo sulle imbarcazioni che effettuano la navigazione nelle acque interne, della gestione del R.I.D (Registro Imbarcazioni da Diporto) e del rilascio della patente nautica da diporto entro 12 miglia dalla costa.

Sicurezza e prevenzione

La Motorizzazione Civile, infine, svolge una serie di attività legate alla sicurezza a partire da quelle relative alla prevenzione, informazione e repressione sull'uso improprio o scorretto delle strade. Ricordiamo, inoltre, il controllo sull'attività delle Autoscuole, il controllo tecnico sulle imprese che effettuano servizio di revisione e i controlli sul circolante, in collaborazione con gli organi di Polizia, su veicoli nazionali ed internazionali.

Motorizzazione civile: uffici e orari a Roma

Gli uffici della motorizzazione civile a Roma hanno due sedi, una a Roma Nord, in Via Salaria 1045 e l'altra a Roma Sud in Via Fosso Acqua Acetosa Ostiense 9.



Contatti sede Roma Nord

tel. 06.81691

fax 06.81692367

E-mail: direzione.uprmnord@mit.gov.it

E-mail PEC: umc-roma-nord@pec.mit.gov.it



Contatti sede Roma Sud

tel. 06.502881

fax 06.50288306

Per maggiori informazioni: http://www.motorizzazioneroma.it