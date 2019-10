Festa del Cinema di Roma, Mazda porta le star sul red carpet: "Vogliamo suscitare emozioni"

Per il settimo anno consecutivo Mazda coniuga la passione per le auto a quella per il cinema e si conferma partner ufficiale della 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Sin dall'apertura della kermesse - lo scorso 17 ottobre - le auto della casa giapponese - 45 vetture in tutto - stanno accompagnando i divi sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica (e non solo).

In primo piano la Mazda CX-30, l'ultima nata dell'azienda automobilistica in grado di legare il fascino di una coupè con a robustezza di un suv.

Mazda porta le star sul red carpet e non solo

"Mazda sceglie il cinema per raccontare l'essenza del proprio brand - ha spiegato la casa automobilistica a Romatoday - perché vuole trasmettere emozioni, passione ai clienti, proprio come fanno attori e registi sul grande schermo".

Il cinema si conferma, così, per Mazda, il mezzo privilegiato per raccontare l’essenza del proprio brand: "La nostra è una conferma alla Festa del Cinema di Roma, per il settimo anno consecutivo. Accompagniamo ogni giorno le star sul red carpet con 45 vetture. Puntiamo a suscitare emozioni vere".

La Casa di Hiroshima definisce la sua mission "Jinba Ittai", ovvero la sintonia tra cavallo e cavaliere e che si traduce nella perfetta unione tra uomo e macchina, grazie alla costruzione di vetture che non sono un semplice mezzo di trasporto ma auto che rendono la guidapuro piacere.

Le oltre 40 vetture della gamma Mazda, oltre a raggiungere il red carpet dell'Auditorium Parco della Musica, hanno sfilato - e continueranno a farlo fino a domenica 27 ottobre - per le strade di Roma, accompagneranno tutti gli attori e i registi protagonisti della Festa del Cinema. Ma, in questi giorni, Mazda si mette anche a disposizione del pubblico, che potrà salire a bordo delle Mazda e usufruire di uno speciale “VIP service” per spostarsi dall’Auditorium Parco della Musica al MAXXI. Un’ulteriore occasione per presentare a tutti la nuova CX-30, il crossover Mazda: eccellente comfort a bordo, sicurezza ai massimi livelli e tutto il piacere di guida tipico di Mazda, assicurato da tre nuovissimi motori, un diesel di nuova generazione e due benzina ibridi, fra cui il rivoluzionario Skyactiv-X.