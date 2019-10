Come preparare la macchina all'inverno

Dal parabrezza da sghiacciare, alle strade scivolose, dalla batteria che smette di funzionare, agli accessori che è sempre bene tenere in macchina. Oggi vi presentiamo una guida da leggere per preparare la macchina all'inverno.

Non solo l'armadio ha bisogno del cambio stagione, infatti, anche l'automobile necessita di alcune accortezze e di qualche "modifica" in vista delle temperature rigide ormai alle porte. L'inverno, infatti, porta con sè una serie di insidie che possono essere facilmente risolte tramite semplici accorgimenti; vediamoli nel dettaglio.

Ghiaccio sui vetri

La soluzione migliore per rimuovere il ghiaccio sui vetri è l’utilizzo di spray antigelo, appositamente studiati per far fronte a queste situazioni. In alternativa è possibile utilizzare un raschietto in plastica; da evitare, invece, i modelli in metallo che potrebbero causare dei danni alla superficie dei vetri. E’, inoltre, sconsigliato l’utilizzo di acqua bollente sul parabrezza; la differenza di temperatura con la superficie dei vetri può infatti causarne la rottura.

Tergicristalli

Avete notato che i tergicristalli lasciano striature e aloni o non scivolano più bene sul parabrezza? Allora, è arrivato il momento di cambiare le spazzole del tergicristallo.

Inoltre durante i mesi invernali, quando l’auto è ferma, è bene alzare i tergicristalli dal parabrezza per impedire che vi si congelino sopra.

Infine verificate anche il livello del liquido lavavetri e accertatevi che sia del tipo resistente alle basse temperature.

Pneumatici

Oltre a rispettare le indicazioni fornite dal codice della strada riguardo l’uso di pneumatici invernali e catene da neve, è anche importante ricordare che le gomme termiche forniscono una maggiore sicurezza non solo in caso di nevicate o sulle strade ghiacciate, ma anche in caso di pioggia. Non dimentichiamo, inoltre, di controllare periodicamente la pressione e l'usura del battistrada.

Batteria, liquido refrigerante, luci e climatizzatore

Dopo diverse notti al freddo una batteria, soprattutto se vecchia, può perdere la sua carica; è quindi importante verificarne il suo stato di salute insieme a quello delle luci, ovviamente più utilizzate durante i mesi invernali. Non dimentichiamo poi il liquido refrigerante del motore che deve essere composto almeno al 50% da liquido antigelo. Infine controlliamo anche il climatizzatore e i suoi filtri; accessorio utile in inverno per sbrinare i vetri.

Accessori

Oltre al raschiaghiaccio è consigliabile avere in auto altri utili accessori come i cavi per la ricarica della batteria o un kit di avviamento di emergenza, guanti caldi e impermeabili, una torcia e ovviamente non può mancare un kit di primo soccorso ed un piccolo kit di attrezzi.

Accessori in auto: i prodotti più venduti sul web

Michelin Raschietto per ghiaccio

Spray Antighiaccio Arexons

Liquido lavavetri inverno Arexons

Kit pronto soccorso

Avviatore Batteria Booster Auto